取消外資對中資銀行持股比例限製，會對銀行業帶來哪些影響？

今年來國内資本市場逐漸對外開放，先是放開外資對證券業的持股限製，昨天又是開放外資入股中資銀行股票的比例限製，正式享受國民待遇。今年來國内對金融業逐漸對外開放，也是側面顯示出國家金融結構逐漸成熟，抗風險能力得到進一步提高。

這次針對銀行業新出台的具體規章為：銀保監會23日公佈《中國銀保監會關於廢止和修改部分規章的決定》(下稱《決定》)，廢止其中的一部規章併修改其他三部規章，取消中資銀行和金融資產管理公司外資持股比例限製，實施内外資一緻的股權投資比例規則。

除過這些，國家這次為了給外資入股銀行創造出更加公平、公開、透明的規則體係，保持監管規則和監管體係的穩定性和連續性，銀保監會將按“出身”來劃定金融機構類型。這也意味著，隻要設立時是中資機構，不會因後來外資佔比的提升而改變機構類型，也不會改變其適用的監管標準。

那麽，此次開放外資對於國内銀行業的持股比例限製會帶來哪些影響呢？

首先，國内金融業一直屬於“襁褓中的孩子”，受到政府的呵護，併沒有在國際市場充分競爭。直到現在，國内已經成為世界第二個經濟體了，金融業經過近十年快速發展，已經具有較大規模，但是國内金融業開放程度遠不及東南亞國家，金融業沒有經過充分競爭，這就好比像襁褓中的孩子永遠長不大。

此次開放外資持股比例限製，財華社認為帶來的利大於弊，因為國内銀行業已經具有一定規模且處於轉型期，而此次外資銀行參股之後可以帶來新活力，國内銀行業學習外資銀行不同的業務模式，可以給國内銀行業帶來新的盈利增長方向。

長期看，不管是哪些國家、哪些行業如果不對外界開放，到了一定規模必然會出現衰退。雖然開放金融市場，會帶來一些風險，但在國内金融企業逐漸成熟，國内經濟面臨轉型，金融業發展面臨瓶頸，這樣的背景下，國家選擇開放金融市場，實行“走出去、迎進來”策略，讓我們的企業可以進入更廣闊的市場去競爭、發展，在國内由於外資的引入，也會帶來新的理念，幫助企業經濟轉型。

作者：鄭鵬超

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