中遠海運國際(00517-HK)：關注進口自美國船舶設備日後會否被加徵關稅

中遠海運國際(00517-HK)主席王宇航，於8月24日業績發佈會上表示，2018年上半年，全球經濟雖然表現良好，但受困於運力過剩及貿易戰等不確定性困擾，航運市場整體表現平庸，集裝箱航運運價橫盤震盪，油輪底部徘徊，LNG運價大幅回調。新船交付量較去年同期進一步下滑。集團副主席兼董事總經理朱建華補充，集團至今沒有受到貿易戰直接影響，他關注若覆蓋產品範圍擴大，會否涉及集團從美國進口的船舶設備和備件，期望貿黁易磨擦能最終解決，畢竟貿易戰沒有贏家。

2018年中期業績，集團股東應佔利潤同比減少10%至1.84億港元，主要是經營塗料業務的合營公司中遠佐敦應佔溢利減少所致，錄得應佔虧損800萬港元，主要受原材料價格於兩年內大幅上漲20%，這些2年前簽訂的長期合同，影響了今年的表現；去年同期這方面的應佔利潤達3400萬港元。

至於收入同比增長26%至近47.88億港元，原因是塗料、船舶燃料及其他產品業務增長。期內毛利率跌至6.4%，則由於毛利率較低的船舶燃料及其他收入增加，以及塗料分部毛利率下跌所拖累。每股盈利12.01港仙，跌10%；中期息每股5港仙，跌16.7%。

分部業績看，船舶貿易代理服務期內稅前利潤0.58億港元，升12%；船舶保險業務跌27%至0.24億港元；船舶設備及備件供應跌12%至0.38億港元；塗料生產及銷售急跌97%至0.01億港元；而來自其他業務則上升15%至0.7億港元，主要涉及政府補貼和管理費收益。

另外，集團副總經理林文進表示，雖然集團交付新船數量同比由23條船降至18條船，但載重噸卻是提升51%至306萬，船舶貿易代理業務因而上揚。而期內新簽訂單有8條船共193萬載重噸，令未來兩年集團交付船隻載重噸達985萬，涉及53條船。

文：周燕芬

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)