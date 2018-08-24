消費再升級，浙江開元能否打通資本市場的“任督二脈”

在一眾生物制藥、智能科技、地產承建商、銀行保險等企業奔赴香港資本市場之後，酒店管理行業也“不甘示弱”，登陸港交所，開啟資本市場之旅。

8月23日，浙江開元酒店管理股份有限公司（以下簡稱：浙江開元）在港交所披露招股說明書，由中國銀河國際和交銀國際作為保薦人，正式進軍資本市場。

業績增長平穩

浙江開元於1998年成立於浙江杭州，是中國領先的酒店集團之一，主要在中國從事中高檔連鎖酒店的經營及管理。根據浩華的資料，於2018年3月31日，按在營及待開業高檔酒店客房的數量計，浙江開元為第三大酒店集團及最大的國內品牌酒店集團，而按在營及待開業中高檔酒店客房的數量計，浙江開元則為第七大酒店集團及第四大國內品牌酒店集團。

目前，浙江開元所經營的酒店均為該集團自有或租賃的酒店，與此同時，還管理和特許經營酒店。截至2018年4月30日，集團的酒店網路包括中國130家已開業酒店，逾30,000間客房，涵蓋中國24個省份、直轄市及自治區的53座城市。

根據浙江開元招股說明書的數據顯示，截至2015年、2016年及2017年12月31日止年度以及截至2018年4月30日止四個月，浙江開元實現營業收入分別為人民幣15.22億元、16.02億元、16.65億元及5.62億元。截至2015年、2016年及2017年12月31日止年度以及截至2018年4月30日止四個月，浙江開元實現利潤及全面收益總額分別為人民幣0.3億元、0.84億元、1.67億元及0.53億元，同期內本公司擁有人應占利潤及全面收益總額分別為人民幣0.3億元、人民幣0.84億元、1.63億元及0.52億元。

（圖片來源：港交所）

租賃酒店。根據招股說明書數據可知，截至2018年4月30日，浙江開元擁有25家租賃酒店以及6498間酒店客房，約占集團經營酒店客房的21.5%。

自有酒店。截至2018年4月30日，浙江開元擁有兩家自有酒店及382間客房，約占集團經營酒店客房的1.3%。兩家自有酒店都在「開元芳草地鄉村酒店」品牌下經營。

全方位服務管理酒店。截至2018年4月30日，浙江開元全方位服務管理協議項下擁有90家酒店，設有19923間酒店客房，約占集團在營酒店客房的66%。其中，全方位服務管理協議同場具有10年至15年的初始期限並可經進一步協商後延長期限。

特許經營酒店。截至2018年4月30日，浙江開元向獨立第三方擁有的13家酒店授出特許經營權，共有3375間酒店客房，約占集團在營酒店客房的11.1%。

競爭激烈，規避市場風

受消費再升級的影響，全民旅遊、區域旅遊、紅色旅遊、特色旅遊等戰略推動酒店行業不斷發展；此外，酒店行業作為風險較低的行業受到越來越多投資者的青睞，近幾年酒店行業如雨後春筍般的發展。這也意味著，浙江開元將面臨更加激烈的行業競爭。

對於浙江開元來說，主要的競爭對手來自其他酒店集團，包括擁有良好品牌及知名度的其他主要連鎖酒店。因此，浙江開元的收入、利潤或市場份額將在激烈的行業競爭中受到衝擊。

除此以外，浙江開元管理或特許經營的物業表現不如競爭對手所管理或特許經營的物業成功，或者集團無法提供如競爭對手所提供般優惠的條款，則會削弱集團有效競得新全方位服務管理協議或特許經營協議的能力。

不僅如此，浙江開元還將面臨酒店業固有的業務、金融和經營風險。其中包括：影響或設定工資、價格、利率或維護程式與成本的稅收和政府法規變更；集團自身以及第三方酒店業主在為基金投資、資本支出和服務債務承擔籌集所需資金方面的可供性和成本；第三方酒店業主和特許經營商的財務狀況；以及酒店地理區域的可取性、我們業務和客戶的地理集中度發生變化，和理想的開發地點的短缺。

總而言之，隨著經濟的發展，酒店行業也迅速崛起，酒店的數量規模不斷擴大，設施檔次也不斷提高。浙江開元在激烈的行業競爭中，變數量競爭為品質競爭，其核心就是提高服務人員素質競爭。同時，建立一支訓練有素的人才隊伍，在行業中“站穩腳跟”，浙江開元才能打通資本市場的“任督二脈”。

作者 ：劉玲玲

編輯：黎璐璐

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