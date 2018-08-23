保險公司IPO從嚴 金管會訂4道標準 南山人壽興櫃案恐難過關

金管會保險局今 (23) 日表示，未來保險業者若要申請興櫃或上市櫃，須符合「獲利能力指標、清償能力指標、適法性指標及其他相關指標」，其中，連重大勞資爭議都將考量在內，由於目前只有南山人壽已向金管會申請登錄興櫃，外界預估南山人壽上興櫃被金管會擋下的機率高。

獲利能力指標部分，金管會表示，要剔除一次性獲利，且申請前 10 年間未到期的債券，須依照各債券的剩餘年限攤銷認列。另外不動產出售利益也要扣除，都扣除後，最近 5 年的淨利要為正數，且高於或等於調整前稅前淨利。目的就是要還原保險公司真實獲利狀況，避免保險公司為了申請上市櫃，透過債券、不動產一次性衝高獲利。

就清償能力指標來看，金管會表示，申請上市櫃，保險公司最近 2 年年底的資本適足率 (RBC) 須達到 250% 以上；申請興櫃，則須達最近 2 年年底 RBC 不低於 200%，且無論申請興櫃或上市櫃，都要扣除未到期債券獲利、不動產獲利、當年辦理限額再保的影響數等，且須會計師簽核。

在適法性指標部分，申請上市櫃或興櫃者，不得有公司治理績效不佳等具體事實，保險業本身就有公司治理守則，若有不符合當中項目的有具體事實，也會納入衡量。

同時，過去 3 年也不得有違反保險法第 149-1，或金保法第 12 條之 1 第 1 項第 2 款到第 6 款等，且最近 3 年未有遭罰鍰 100 萬元處分、或有重大勞資爭議者。但最近 3 年遭主管機關 (金管會) 罰鍰 100 萬以上，改進後經主管機關認可則不在此限。

其中，所謂重大勞資爭議定義為何？金管會表示，會請勞動部表達意見。

而在其他項目部分，金管會表示，申請上市櫃的保險公司「淨值對資產比率」不得低於 7%，興櫃則不得低於 6.5%，但計算資產時，不含投資型保單，因為投資型保單自負盈虧，屬於投資人資產。且投資不動產金額不得逾可運用資金 10%。

外界關切，此標準是否特別為了擋下南山人壽？金管會強調，此審查標準是「一體適用」，且是為了審查透明化、監理一致性，並非為哪家公司量身訂作。