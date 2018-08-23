群創電競筆電打進一線品牌大廠供應鏈 今年Q4放量

研調機構預估，今年全球電競產值可 9.06 億美元 (約 264 億元)，預期 2021 年突破 16.5 億美元 (約 495 億元)，電競玩家數量達 15.5 億人，此外，電競列為亞運比賽項目，更振奮全球電競迷與供應鏈，群創 (3481-TW) AII 產品事業群業務總經理郭正夏指出，16.1 吋 144Hz 電競筆電已經成功打進一線品牌大廠首選供應鏈，今年第 4 季將放量。

郭正夏指出，觀察電競迷使用習慣，發覺重度電競玩家對輕薄窄邊框，延長使用時間、及良好的 GPU 效能是首選考量，需要較大的 NB 系統，提供足夠的電池與散熱空間，群創領先全球推出 16.1 吋極致窄邊框電競螢幕，超越傳統 15.6 吋筆電尺寸，提供更大面積與窄邊框面板的視覺效果，已經成功打進一線品牌大廠首選供應鏈。

除了電競市場的布局，群創也鎖定商用平板市場，技術開發總處楊秋蓮指出，群創 2012 年與 2015 年陸續推出觸控解決方案，全球首創 3D in cell touchDST 技術，今年以 6.17 吋深度感應技術可延伸觸覺之新式三維觸控顯示裝置獲傑出產品獎，楊秋蓮預期，DST 觸控技術將快速導入到 13 屏面板應用上，除了個人行動裝置應用外，未來將廣泛被應用在醫療，或是絕緣需求工廠工業等全新領域。

Touch Taiwan 2018 智慧顯示與觸控展覽會將在 8 月 29 日至 31 日登場，群創指出，主打商務藝術市場的 14 吋 QDLED 量子點筆電也將對外亮相，把量子點材料與 LED 結合，讓 BT2020 覆蓋率達到 90%，高色飽達到 120%，讓量子點技術與輕薄趨勢結合，成為全球第一個真正 QD-LED 筆電，明年有量產機會。