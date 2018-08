迎戰傳輸介面的戰國時代 威剛推出多款多合一轉接擴充系列產品

記憶體模組大廠威剛 (3260) 宣布推出全新多合一轉接擴充系列產品。威剛提到,近年來全球主機正進行大幅汰舊換新的階段,越來越多消費者更換新的 USB-C 主機,但擁有傳統傳輸介面的主機仍占多數的情況下,威剛除了持續在行動周邊領域攻城掠池,為全面滿足行動時代的多元需求,也開發出新的多合一配件。此次推出 3 合 1、2 合 1 充電傳輸線、2M 充電傳輸線、USB-C 轉接器、USB-C 集線器等多種產品,迎戰傳輸介面的戰國時代。威剛 3 合 1 充電傳輸線獲得 Apple 官方 MFi 認證,專為手上擁有多種行動裝置的使用者所量身打造。配合多種工作環境或使用情境,許多行動工作者擁有除了 iOS 以外的 Android 裝置,出門在外不免要帶著多款線材,威剛 3 合 1 充電傳輸線具備 Lightning、Micro USB 和 USB-C 介面,再加上 USB-A 埠,幾乎市面上所有主機都能迎刃而解!



搭載 2.4A 電流輸出,線芯以 22AWG 大線徑鍍錫防氧化銅製作,多層防護結構增強 EMI 阻抗,讓您遠離電磁波干擾。此次一同亮相的還有 USB-C/Micro USB 3.1 充電傳輸線、Micro USB /USB-C 2.0 充電傳輸線及 Micro USB/Lightning 2M 傳輸線,其中 USB-C/Micro USB 3.1 充電傳輸線的傳輸速度更達 USB 3.1,比起傳統 USB 2.0 快上 4 倍,領先業界多合一傳輸線規格;而 Micro USB/Lightning 2M 傳輸線更具備 2 米的長度。此外,3 條有 USB-C 接頭的傳輸線都是以鋁合金材質、編織線身打造,兼具耐用度及美形外觀。



此外,威剛推出 USB-C to USB-C 充電傳輸線搭載 E-MARK IC 高階晶片,擁有 USB PD(Power Delivery) 規格和 60W 讓影音傳輸和充電能力大幅提升,5Gbps 的傳輸速度比一般 USB 2.0 快 4 倍效能。Lightning、Micro USB、USB-C to USB-A 三款 2M 傳輸線,將數位空間的距離推向另一個極致,充分解決躺在沙發、床上甚或坐在書桌前,離插座或主機距離太長、線材過短的尷尬。



輕薄筆電最窘迫的問題就是擴充槽永遠都嫌不夠!威剛 USB-C 集線器提供四合一的擴充選擇,包含三個 USB-A、一個 USB-C 端口,讓資料傳輸、電力供應、插槽不足三個願望一次滿足;在串接多種裝置的同時,可以一邊對電腦進行供電,即便在沒有充電的情況下,也能當作 USB-C 擴充槽使用。完全不占空間的 2cm 小巧體型,USB-C to Micro USB 轉接器,比標準 USB-A 接頭更小,不論正反面都給您「盲插」的便利,適用於橋接 Android 裝置和 USB-C 介面的筆電、行動電源等多種裝置,隨插即用、傳輸便利。