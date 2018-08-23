顯卡庫存健康 微星Q3業績拼雙位數季增 毛利率看升

顯示卡市場本季面臨新機上市前的舊機出清潮，個別公司庫存壓力成為傳統旺季營運良窳指標。據了解，因先前挖礦比重低，微星 (2377) 目前顯卡庫存情況健康，殺價出清壓力不大，加上英特爾 (Intel) 新處理器正快馬加鞭開發中，有利主機板業績增溫，第三季業績不但仍可望有雙位數的季增率，且毛利率也有機會優於上季。輝達 (nVIDIA) 近日推圖靈 (Turing) 架構 RTX 20 系列新 GPU，將帶旺電競設備換機潮。不過，由於第二季挖礦市場降溫以來，不論通路或原廠都累積了不少庫存，加上新 GPU 問世後，因初步訂價與目前舊款差距有限，恐將造成舊機種降價出清壓力，讓原本是板卡廠傳統上一年中最旺季的第三季蒙上一層陰影，今年第三季很有可能面臨旺季不旺的狀況。



不過，個別廠商依先前對挖礦市場積極的程度，在此波庫存壓力之下各有不同程度的影響。據悉，微星先前就是因為將主力放在電競市場，嚴控挖礦比例，不但佔整體業績比例低，甚至在最高峰時，礦卡佔顯卡比例也低於 1 成，因此，第二季以來庫存狀況仍屬健康。



這也是該公司第二季財報大幅優於市場預期的主因。其第二季 EPS 仍以 2.07 元，維持高檔水準，毛利率 15.32%，甚至比第一季的 15.44% 僅略低，表現超乎預期，營益率則因淡季的原因為 6.99%，低於第一季的 8.16%，但遠高於同期的 3.4%。上半年 EPS 達 4.56 元。



如今面臨第三季傳統旺季以及輝達新 GPU 問世的情況，庫存壓力成為板卡廠旺季效應能否如期發揮的指標。據了解，目前微星 GTX 10 系列舊產品庫存尚稱健康，殺價出清的壓力不大，而 9 月份可望成為輝達新 GPU 第一波上市的板卡業者，加上英特爾第九代處理器平台可望提前上市，微星內部現正快馬加鞭開發新款主板，都有利於後續業績發展。



至於第三季營收狀況，有機會呈現先蹲後跳格局，8 月業績可望優於 7 月的 92.34 億元，9 月拼季度高峰，第四季新品效應發揮，持續攻高，單季營收挑戰首季 317.8 億元的歷史紀錄。



微星股價週三 (22 日) 以 99.9 元除息 4.5 元，首日盤中大漲，最高來到 99.8 元價位，僅差一步即完全填息，惟尾盤受大盤影響壓回。週四 (23 日) 開平走高，最高來到 98.7 元再戰填息。