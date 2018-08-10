業外轉投資助攻 威剛Q2獲利季增近一倍 上半年EPS 0.79元

記憶體模組大廠威剛 (3260) 今(10)日董事會通過 2018 年第二季財報，每股稅後淨利為 0.52 元，較第一季成長近 1 倍；累計上半年每股稅後淨利為 0.79 元。同時，公司也公告 7 月合併營收達 27.28 億元，在 DRAM 模組及消費性 SSD 產品出貨帶動下，較上個月成長 8.51%。受惠業外轉投資獲利亮眼，包括於 6、7 月世界盃足球賽事期間業績暢旺的台灣運彩，威剛第二季稅前淨利達 1.08 億元，稅後淨利為 9,602 萬元，季增 88.67%；屬母公司業主淨利達 1.13 億元，較第一季成長 92%，以加權平均股數 2.18 億股計算，每股稅後淨利為 0.52 元。累計上半年稅前淨利為 1.83 億元，稅後淨利 1.47 億元；屬母公司業主淨利達 1.72 億元，每股稅後盈餘 0.79 元。



威剛表示，DRAM 市場需求持續走穩，7 月 DRAM 產品營收不僅較上個月增加近一成，達 17.76 億元，並較去年同期大增 25.57%。累計公司今年前七個月合併營收達 186.2 億元，DRAM 產品營收貢獻為 62.26%，非 DRAM 產品營收貢獻為 37.74%。看好消費性電子產品傳統旺季效應及 DRAM 供需穩健發展，公司預期下半年記憶體營運表現將可優於上半年。



此外，威剛也強調，今年初甫成立的威剛動力已成功打入國內知名機車車廠，公司開發的輕量化、馬力強又相對省電的電動馬達獲得超過兩家電動車廠採用，對公司營運挹注最快可望在今年年底陸續發酵。公司表示，隨著各國空汙管制日趨嚴格，全球電動車市場發展指日可待，威剛電動馬達獨具專業設計，並可為客戶提供整車整合能力，後續也將成為公司營運向上的動力之一。



為了持續提升公司整體營運績效，威剛也專注發展高毛利率的電競及工控市場。旗下電競品牌 XPG 除了推出電競專用耳機、鍵盤、滑鼠等具市場競爭力的電競周邊產品，今年也積極參與「2018 ChinaJoy」、「2018 六都電競爭霸戰」等國內外各大電競活動，全力搶攻電競領域。同時，公司默默耕耘多年的工業級 SSD、DDR4 記憶體模組等，陸續獲得國際認證及知名客戶採用，伴隨著全球工業級記憶體應用市場快速起飛，威剛可望在未來持續擴大工控應用發展版圖，強化公司集團成長利基。