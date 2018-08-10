威剛Q2轉投資獲利亮眼 純益季增逾9成 每股賺0.52元

記憶體模組廠威剛 (3260-TW) 今 (10) 日公布第 2 季財報，威剛第 2 季受惠轉投資獲利亮眼，稅後純益 1.13 億元，季增超過 9 成，年減 63.43%，每股稅後純益 0.52 元；上半年稅後純益 1.72 億元，年減 84.29%，每股稅後純益 0.79 元。

威剛第 2 季合併營收 79.2 億元，季減 0.51%，年增 4.08％，毛利率 5.27%，季減 1.58 個百分點，年減 6 個百分點，營益率 - 2.47%，較上季的 - 1.44% 衰退，較去年同期的 3.87% 轉負；稅後純益 1.13 億元，季增 91.95%，年減 63.43%，每股稅後純益 0.52 元。

威剛上半年合併營收 158.81 億元，年增 1.52%，毛利率 6.06%，年減 8.76 個百分點，營益率 - 1.96%，較去年同期的 7.17% 轉正；稅後純益 1.72 億元，年減 84.29%，每股稅後純益 0.79 元。

威剛表示，第 2 季在 6、7 月世界盃足球賽事帶動下，台灣運彩業績暢旺，受惠轉投資獲利亮眼，使第 2 季純益季增超過 9 成。

此外，威剛指出，今年初剛成立的威剛動力已成功打入國內知名機車車廠，所開發的輕量化、馬力強又相對省電的電動馬達，獲得超過 2 家電動車廠採用，對公司營運挹注效益，最快可望在年底前陸續發酵，後續營運動能可期。

除積極發展高毛利率的電競與工控市場外，威剛表示，耕耘多年的工業級 SSD 與 DDR4 記憶體模組，陸續獲國際認證與知名客戶採用，未來將持續擴大工控應用發展。

威剛今日也公告 7 月合併營收達 27.28 億元，在 DRAM 模組及消費性 SSD 產品出貨帶動下，營收月增 8.51%，年增 25.57%；前 7 個月累計營收 186.2 億元，年增 0.86%。威剛表示，看好消費性電子產品傳統旺季效應與 DRAM 供需穩健發展，下半年記憶體營運表現可望優於上半年。