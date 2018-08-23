傳賴索托罷工影響產能 儒鴻稱分散出貨影響性小 賴國政府已介入調解

市場傳聞儒鴻 (1476) 賴索托廠連續罷工超過一個月，將影響該公司 10% 產能，並反應在 8 月營收上。該公司表示，賴索托罷工主要是與南非幣貶值有關，目前賴索托政府已介入調解，儒鴻的出貨雖有影響，但在分散廠區出貨下，可望將影響降至最小。受到賴索托廠連續罷工超過一個月的傳聞影響，儒鴻週四 (23 日) 股價也開低。市場指出，賴索托廠將影響儒鴻約 10% 的產能，也將影響 8 月的營收表現，儒鴻指出，賴索托的貨幣托洛蒂 (Loti) 與南非幣鍰 (ZAR) 掛鉤，因南非幣貶值，賴索托勞工要求調高工資，目前賴索托政府已出面協調，雙方短期內應可就調幅達成協議。



雖然罷工將影響儒鴻產能，但儒鴻認為，可透過其他廠區調整出貨，將影響降至最低，該公司上半年合併營收為 135 億元，年增 21.75%，合併毛利率 28.33%，優於同期的 26.7%，營業利益 25.15 億元，年增 42.81%，也遠高於營收的成長，稅後純益 21 億元，年增 97.98%，EPS7.66 元。