雙率升 儒鴻上季獲利創6季新高 H1獲利近倍增 EPS 7.66元

成衣大廠儒鴻 (1476) 上季財報繳出亮麗成績單，單季歸屬母公司業主淨利達 12.09 億元，季增 35.5%，年增 53%，創 6 個季度新高紀錄，EPS 達 4.41 元。受到財報利多激勵，儒鴻週三 (8 日) 股價開高走高，早盤最高來到 378.5 元價位，上漲達 9.7% 或 33.5 元，僅差兩檔漲停。該公司在 7/9 以 355 元除息 9.5 元，週三大漲確立填息完成。



該公司上季營收 69.21 億元，季增 5.2%，年增 16.5%，因新台幣貶值、較佳的產品組合以及垂直整合效率提升等因素，單季毛利率 28.87%，優於上季與同期，營益率 19.51% 也成長。



單季營業利益為 13.5 億元，季增 15.9%，年增率達 40%，創 6 個季度新高紀錄，歸屬母公司業主淨利達 12.09 億元，EPS 4.41 元，優於市場預期。累計上半年營收為 135 億元，年增率 21.7%，毛利率 27.94%，同比增加 1.2 個百分點，營益率 18.63%，年增 2.75 個百分點。



上半年累計歸屬母公司業主淨利達 21 億元，較去年同期的 10.6 億元大增 98%，EPS 7.66 元。展望下半年，第三季進入秋冬裝的出貨旺季，營運季成長可期，高峰則可望落第四季。