民民併？國泰金總座回應「態度開放、政策高度贊許、保持彈性」

金管會提出資本計列誘因，鼓勵民營機構「民民併」，國泰金 (2882) 今(23)日的法人說明會，法人詢及對於合併態度，國泰金總經理李長庚以「態度開放、政策高度贊許、保持彈性」來回應之，由於旗下子公司都有一定規模，不會為了合併而合併。金管會降低民營機構敵意購併門檻，首次持股門檻由 25% 降到 10%，國泰金被市場點名潛在發動購併動作對象之一；對於併購一事，李長庚說，就政策面來看是好事，特別是非合意這一塊，長期來看，產業要走向健康發展，所謂「健康發展」係指服務、產品品質提升，網內互打、殺價競爭，無益於產業健康發展。



他直言道：台灣金融的確需要整併，亞洲金融風暴，韓國、日本、馬來西亞、泰國、新加地等都有大型整併案發生，政府要思考並非個別公司整併，而是要把層次拉高到「國對國」、「產業對產業」競爭戰略，但這次只談「民民併」，而公股行庫未在討論範圍中，如果是公股，主導權到底在誰手中？



李長庚表示，公股行庫行員均是通過國家考試，若他是去考，還不見考得上，這也意味行員們素質優秀，但是受到環境規範、干預，以致於績效貢獻無法完全發揮，當然以往公股行庫購併有歷史的過往，談到公股整併被罵，他也有心理準備。



他強調，政策討論應從理性、全民資產的角度來思考，整併只談民營機構，未納入公股，政策效益無法全面性發揮，若把公股行庫納入，金融購併充滿各種可能性、價值與機會。