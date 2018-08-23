金價持穩 此前美聯儲會議記錄重申可能將不久升息

路透紐約/倫敦8月22日 - 金價周三持穩，因美元回落，此前美國聯邦儲備委員會(FED/美聯儲)發布的8月會議記錄重申很快會再度升息，但地緣政治風險仍然顯著。

美聯儲發布的最新政策會議記錄顯示，美聯儲委員在會上討論了很快升息以應對經濟增長過熱，同時還對全球貿易爭端可能會損及企業和家庭信心進行了討論。

美聯儲自2015年以來一直在緩慢升息，決策者現在擔心經濟強勁到可能令通脹攀升，並長時間保持在2%的目標之上。

利率上升，令持有非孳息黃金的機會成本上升，同時提振美元，黃金是以美元計價的。

“在會議記錄發布後數分鐘，黃金有所反彈，不過，很多都是我們一直聽到的當前的主題，”RJO Futures高級商品策略師Bob Haberkorn表示。

1825 GMT，現貨金持平在每盎司1,195.95美元，此前觸及8月13日以來最高的1,201.51美元。美國12月期金收高3.30美元，或0.3%，報每盎司1,203.30美元。

美元指數下跌，稍早降至8月2日來最低94.93。

市場也關註中國和美國官員將在周三晚些時候開始的貿易磋商。

與此同時，全球最大的黃金支持上市交易基金SPDR Gold Trust繼續有結清頭寸。

美國政府數據顯示，截至8月14日該周，COMEX黃金合約的凈空頭上漲至歷史新高。

現貨銀下跌0.2%，報每盎司14.71美元，稍早觸及一周高位14.88美元。

現貨鉑金下滑0.4%，報790美元。現貨鈀金升1.3%，報927.75美元，為8月1日來最高。

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