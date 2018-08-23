利豐擬分拆物流業務上市 最快明年上半年掛牌

利豐 (0494-HK) 擬分拆物流業務「利豐物流」(LF Logistics) 獨立上市，預期最快明年上半年掛牌。利豐行政總裁馮裕鈞表示，旗下物流業務在過去數年均錄得雙位數增長，現在是成立獨立基地的時機。

利豐表示，自 2010 年底，利豐物流業務在年化基礎上的營業額及核心經營溢利均錄得雙位數增長。其業務受惠於亞洲中產階級消費上升、電子物流、地域和產業拓展的優勢。為進一步加快物流業務的增長，故決定將該業務獨立上市。

利豐已聘請第三方顧問，就 LF Logistics 的潛在分拆和獨立上市提供建議。在分拆後，集團預計仍是 LF Logistics 控股股東，並繼續在集團的財務報表中合併物流業務的業績。

利豐上半年由去年同期賺 1 億美元，轉為虧損 8502 萬美元，主要受已終止經營業務轉蝕影響。每股派中期息港幣 0.03 元，去年同期派發港幣 0.11 元。集團上半年物流業務營業額在境內物流強勁需求帶動下，年增 10.9% 至 5.43 億美元，佔整體收入比例約 9%。

利豐上半年營業額 58.5 億美元，年減 9.6%，集團指主要由於客戶持續去庫存及零售店倒閉所致，營業額亦受個別客戶於以前年度倒閉影響。期內核心經營溢利 1.24 億美元，年跌 18%，主要由於供應鏈解決方案業務的營業額和總毛利下跌，以及按照長期計畫對數碼化持續進行投資。

中美貿易戰持續發酵，美方擬對額外 2000 億美元的中國商品徵收高達 25% 關稅。馮裕鈞表示，對集團的影響不多於 2%，原因是旗下生產線遍布全球 50 多國，將繼續奉行多變的採購策略。

利豐近年動作不斷，分別在 2009 及 2014 年分拆利邦 (0891-HK) 及利標品牌 (0787-HK) 上市，利邦近期已經出現賣盤，利標出現債務違約，需要出售業務套現還債。