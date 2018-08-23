油價跳漲3% 因美國原油庫存減少和美國對伊制裁

路透紐約8月22日 - 油價周三急升3%，布蘭特原油期貨觸及三周高位，此前美國政府公布的數據顯示，原油庫存降幅大於預期，且美國對伊朗的制裁暗示供應將會收緊。

布蘭特原油期貨上漲2.15美元，或3%，報每桶74.78美元，盤中觸及7月31日以來最高75.00美元。

美國原油期貨收漲2.02美元，或3.1%，報每桶67.86美元。

美國能源資料協會(EIA)表示，上周美國原油庫存減少580萬桶，超過路透調查分析師預估的150萬桶。

EIA數據顯示，上周日煉油量較之前一周的創紀錄水平179萬桶/日減少8.9萬桶/日。煉廠產能利用率持平在98.1%，為1999年以來最高水平。

“日煉油量數據強勁，導致原油庫存大幅回落，但約一半的降幅被汽油和餾分油庫存的增加所抵消，”Ritterbusch and Associates的總裁Jim Ritterbusch在一份報告中稱。

EIA數據顯示，上周美國汽油庫存增加120.0萬桶，市場預估為減少48.8萬桶。餾分油庫存增加184.9萬桶，市場預估為增加146.3萬桶。

油價還受到美元走軟的支撐。由於美國總統特朗普表示對美聯儲(美聯儲/FED)加息“不感到興奮”，美元本周走低。

由於美國對石油輸出國組織(OPEC)第三大產油國伊朗實施新的制裁，伊朗原油出口可能會下降，這也為油價提供了支撐。

美國國家安全顧問博爾頓周三表示，美國的制裁對伊朗的經濟和公眾輿論產生了重大影響。

歐洲石油公司已開始減少從伊朗采購石油，但中國買家正將石油船貨轉移至伊朗擁有的船只，以保持供應不中斷。

周三，伊朗警告稱，如果遭到美國的攻擊，它將對美國和以色列的目標實施打擊，之前特朗普的安全顧問表示，美國將對德黑蘭施加超出經濟制裁範圍的最大壓力。(完)

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