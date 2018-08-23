國務院決定推廣車用乙醇汽油的使用 進一步在15個省份推廣

為發展綠色能源，併消化部分糧食品種過多庫存，國常會8月22日會議確定了生物燃料乙醇產業總體佈局。堅持控製總量、有限定點、公平準入，適量利用酒精閑置產能，適度佈局糧食燃料乙醇生產，加快建設木薯燃料乙醇項目，開展稭稈、鋼鐵工業尾氣等製燃料乙醇產業化示範。會議決定，有序擴大車用乙醇汽油推廣使用，除黑龍江、吉林、遼寧等11個試點省份外，今年進一步在北京、天津、河北等15個省份推廣。

機構分析，發改委、能源局、財政部等十五部門此前聯合印發的《關於擴大生物燃料乙醇生產和推廣使用車用乙醇汽油的實施方案》提出，規劃京津冀及週邊、長三角、珠三角等大氣污染防治重點區域2018年開始推廣燃料乙醇，2019年實現全覆蓋;2020年實現燃料乙醇全國覆蓋。目前國内燃料乙醇年產量260萬噸，去年全國汽油產量約1.3億噸，假設添加比例為10%，則到2020年對應燃料乙醇需求將超過1300萬噸，缺口將超過80%，市場空間巨大。

相關公司中，中糧生化(000930-CN)採用玉米原料生產燃料乙醇，現有產能約75萬噸，資產註入完成後將達到135萬噸產能;興化股份(002109-CN)是延長集團的上市平台，存在資產註入預期。延長石油集團旗下全球首套10萬噸/年煤製乙醇工業化項目已投產，併穩定運行;溢多利(300381-CN)旗下鴻鷹生物生產的酶製劑產品應用領域包括燃料乙醇行業。

來源：財聯社

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