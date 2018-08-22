〈財報〉都怪巴西卡車司機？彩妝商Coty財報6季來首次未達標

彩妝零售商 Coty (COTY-US) 週二 (21 日) 公布了較差的財報，也是在 6 個季度以來首次未達到季度銷售預期。其中，公司給予的原因是巴西 10 天的卡車罷工導致 5 月和 6 月零售商供應遭到中斷。

美容彩妝產 Coty 表示，其財務長即將辭職，並下調其 2019 年盈利預測，低於華爾街預期，使股價週二收盤下跌 7.02% 來到 11.52 美元。

Coty 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

分析師預計成長的 Coty 因巴西的罷工減少了美妝事業群銷售額。該部門佔其總銷售額的近一半，包括著名品牌 Rimmel、Max Factor、和 CoverGirl 等。

首席執行長 Camillo Pane 表示，2019 財年第 1 季度的銷售額和收入仍將受到罷工帶來的痛苦。Pane 在與分析師的電話會議上表示，對目前與消費者美容部門的表現仍不滿意，將是主要優先處理的事項之一。

Coty 最新一季財報顯示：

每股純益 EPS 為 0.14 美元，比預期高 0.01 美元。

營收增長近 3% 至 23 億美元，但未達到分析師估計的 23.2 億美元。

Coty 表示，在 2016 年收購寶潔 (PG-US) 共 41 個美容品牌後，精簡其產品線的努力預計也會對本季度造成壓力。科蒂預計當前季度調整後的營業利潤將在十幾百分點的中下部位，但全年成長應達十幾百分點。

Pane 表示，寶潔整合的任何影響將在 2019 年上半年完成，該公司將通過推動電子商務和中國、巴西、義大利、和墨西哥等新興市場的增長，來穩定其消費者美容業務。

本月早些時候，競爭對手化妝品商 Revlon (REV-US) 和 e.l.f Beauty (ELF-US) 也未達到季度銷售預期，並下調全年預測。

展望全年盈利預期，每股 EPS 為 0.74 美元至 0.78 美元，低於華爾街估計的 0.81 美元。該公司還宣布了一項新的成本調降計劃，預計在 3 年內節省 1.5 億美元。