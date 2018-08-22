利潤太低遠不及預期 Nvidia宣布放棄加密貨幣業務

全球最大的顯卡晶片製造商 Nvidia (NVDA-US) 22 日宣布，公司將停止加密貨幣相關業務，原因是利潤太低。

Nvidia 財務長 Colette Kress 發布新聞稿指出，「我們相信，我們已經來到一個正常的時期，接下來的發展不再需要加密貨幣的貢獻。」

先前 Nvidia 原本預估加密貨幣業務營收為 1 億美元，但實際營收僅為 1800 萬美元，如今，他們認為未來的營收貢獻還會變得更低。

Nvidia CEO 黃仁勳表示，今年年初，公司認為加密貨幣能成為重要貢獻來源，但此時看來，它對下半年的營收已無關緊要。

在 2017 年 12 月比特幣價格急漲時，Nvidia 被迫採取特別措施，以避免挖礦對 GPU 卡的大量需求擾亂市場，要求零售商必須為遊戲玩家預留顯卡。當時市場出現大量挖礦需求，出現爭搶顯卡的熱潮。

之後，加密貨幣挖礦成為能夠獲利的產品，包括台積電及三星都投入生產 ASIC 挖礦晶片。不過，相較 ASIC 晶片的挖礦效率，使用 GPU 挖礦成效不佳，在價格下挫後需求驟減，也讓 Nvidia 並未由這塊業務上有太多獲利。

Nvidia 過去 12 個月上漲了 59%，但週二遭到知名做空機構香櫞 (Citron Research) 襲擊，將公司 2019 年 4 月目標價設為 200 美元，較當前下跌 20% 以上。Nvidia 週二股價上漲 2.21%，收 253.32 美元。