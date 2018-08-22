〈財報〉美敦力Medtronic醫療設備銷量強勁 股價飆歷史新高

美敦力醫療 Medtronic (MDT-US) 週二 (21 日) 發布了高於預期的季度利潤，益於其糖尿病和心臟設備的強勁銷售，使該醫療設備製造商的股價上漲 5.70% 至歷史新高的 95.17 美元。其股價今年來已上漲約 15%。

Medtronic 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

美敦力公司的業績與競爭對手波士頓科學 Boston Scientific (BSX-US)、亞培 Abbott Laboratoreis (ABT-US)、和百特 Baxter International (BAX-US) 等其他設備製造商的表現一致，都報告了季度業績強於預期。

美敦力 Medtronic 最新財報顯示：

營收成長 6.8% 至 73.8 億美元，高於分析師預估的 72.4 億美元。

每股純益 EPS 從去年 0.74 美元成長至每股 0.79 美元。

Medtronic 的監測系統 Guardian Connect 會不斷跟踪糖尿病患者的血糖水平，也有助於推動該部門的銷售。BMO 資本市場分析師 Joanne Wuensch 表示，糖尿病市場是該公司增長最快的事業群。

該公司糖尿病事業群營收成長 26.3% 至 5.72 億美元，高於分析師預估的 5.26 億美元。

首席執行長 Omar Ishrak 表示，Medtronic 對糖尿病市場的進展感到興奮，並期望在該領域處於領先地位。

該公司最暢銷的心臟和血管事業群，也就是製造除顫器、心律調節器、心臟瓣膜和支架，營收達到了 28.1 億美元，超過了分析師估計的 27.7 億美元。

Evercore ISI 分析師 Vijay Kumar 表示，考慮到最近的股票交易，所有人的注意力集中在 Medtronic 的財報上，該公司穩固地走過並在各區塊有所成長。

Medtronic 於 2015 年以 429 億美元收購 Covidien，將其稅務基礎轉移到愛爾蘭，並表示將專注於較小的收購。

對於 2019 財年，該公司表示其有機收入增長預計將從 4.0% 到 4.5% 範圍增加到 4.5% 至 5.0% 不等。