投行價格戰！小摩將推限額免手續費交易 TD聞聲暴跌7%

摩根大通 (JPMorgan) 於週二 (21 日) 表示，將於下週推出一項新投資服務，提供客戶 100 筆股票交易免手續費的優惠，此舉對線上證券商投下一顆震撼彈，TD Ameritrade 的股價暴跌 7%。

摩根大通發言人 Darin Oduyoye 表示，免手續費服務將包含在新產品「You Invest Trade」內，所有銀行客戶每年將至少享有免費交易 100 筆股票或 ETF 的優惠，並且沒有最低存款限制，在推出此服務之前，摩根大通每筆線上交易手續費高達 24.95 美元。

超過 100 筆以上的交易，每筆將酌收費用 2.95 美元，高端客戶 Chase Private Client (CPC) 享不限筆數交易零手續費。該投資服務將於下週起跑，客戶可透過 Chase 手機應用程式與網站自行操作帳戶。

摩根大通的財務長 Marianne Lake 在今年 2 月表示，該公司在數位投資方面，不夠具有競爭力，暗示將推出數位金融服務以吸引更多客戶，使線上折扣券商倍感壓力。

存款限制低與廉價手續費為線上券商的主要賣點，21 日股價因此大受影響，TD Ameritrade(AMTD-US) 重挫 7.1% 至每股 55.88 美元，嘉信理財 (SCHW-US) 則下跌 2.45% 至每股 50.17 美元。

TD Ameritrade 股價日線走勢圖

在線上券商擔憂市佔恐遭侵蝕之下，今年已紛紛下調交易費用，以吸引更多客戶，部分金融科技新創公司亦推出零交易手續費服務。

根據個別的公司網站，嘉信理財每筆交易手續費為 4.95 美元，TD Ameritrade 和 E*Trade Financial Corp. 則收費 6.95 美元。美銀旗下的 Merrill Edge，則是每筆收費 6.95 美元，但若帳戶餘額為 2 萬美元以上，某些交易將免手續費。

摩根大通的免手續費服務，目前計畫先實施一年，之後根據不同的帳戶類別，將會有不同的定價模式。