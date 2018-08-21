低價488學生專案廝殺外 電信業者再祭優惠攻高資費客層

電信三雄 5 月間的 499 元吃到飽資費戰，衝擊台灣智慧手機的銷售，近日則再啟動 488 元學生方案搶客，各業者間廝殺慘烈；不過，市調機構統計 7 月手機銷量回升至 53.4 萬支，月增 18%，逐步走出 499 之亂的影響，鎖定下半年新機上市熱潮，電業信今 (21) 日再祭出高資費族的搶客優惠專案，目標直指 1399 元級的客層。

三星 Galaxy Note 9 即將上市，台灣擠進全球首賣國家，在電信業展開的預購中開出紅盤，反應相當熱烈，電信業者有意透過高階旗艦機來拉升資費，今日再度出現捉對廝殺的情況。

台灣大 (3045-TW) 今日宣布祭出讓市場有感的購機最殺價，已預購或申辦 Note9 的消費者，搭配 指定專案，前半年月租費全面下殺 400 元，換句話說，申辦 1399 元的消費者，前 6 個月只要付 999 元，另外還加碼送國內通話費 3 萬元，及 myVideo 半年影片免費看。

台灣大指出，搶先預購的消費者，可提早在明 (22) 日率先拿到新機，且到 9 月 30 日，台灣大加碼送市場最大禮，申辦 4G 指定專案，搭配 999 以上資費 (含先前預購者)，全部都有前 6 個月每月月租減免 400 元優惠。

中華電 (2412-TW) 今日也宣布 Note9 好康加碼，自明日起至 19 月 30 日止，月付 999 元以上，手機再折 2000 元，另外還有獨家的行動裝置保險首年免月租，1399 元以上資費，送近 3 萬元國內通話金，預購成功的客戶，明日起可至中華電信門市陸續領機。

中華電強調，看好大記憶體及容量將成為市場頂級旗艦機種必備規格，特別與三星合作獨家銷售 Galaxy Note9 8GB/512GB，滿足商務人士與電競玩家的使用需求，為國內唯一銷售 Note9 全機型、提供 5CA 的電信業者。

中華電指出，根據 NCC 公布基地台設備數統計，截至 6 月 30 日止，中華電基地台設備數全台最多，下半年將持續建設，預計今年度 4G 基地台設備數將再成長 3 成，全台建設超過千台 5CA 基地台。