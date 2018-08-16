〈低價吃到飽再起〉499教訓殷鑑不遠 電信商又啟動流血戰

電信三雄 5 月間的 499 之亂吸引逾 200 萬民眾搶辦，不僅內傷各業者的營收及 ARPU，更衝擊智慧手機的銷售，好不容易 7 月稍有回溫，但是在衝刺用戶數的競爭壓力下，再度爆出更低價的流血戰，3 個月前的教訓還殷鑑不遠，這一波鎖定學生客層的搶客大戰，恐再持續衝擊營收及獲利，是否重演嬴了面子卻失裡子的窘境，引發關注。

電信三雄低價資費戰火不息，前一波 499 元吃到飽單門號中，以中華電 (2412-TW) 逾 144 萬戶的申辦量最高，台灣大 (3045-TW) 及遠傳 (4904-TW) 則各有 30 萬戶，衝擊本身營運的表現，499 之亂，連外資都擔心，美系外資認為，低價吃到飽資費戰無法有效停止，將造成電信三雄未來營運仍面臨考驗，恐影響三雄未來 2-3 年的營收表現，同步調降 3 家公司評等及目標價。

事實上，電信三雄 5 月初的 499 之亂後，表面上是在 7 天內如期讓促案結束，實際上戰火則是轉到網路門市，現在則是鎖定上網量高的學生族祭出單門號 488 元吃到飽方案，無預警的再度啟動低價資費戰火。

5 月以來智慧手機的銷售也受電信業資費戰火波及，銷售冷冷清清，好不容易 7 月間因為多款新機上市，還有搶辦 499 的造成的衝擊逐漸去化，加上電信業者祭出優惠手機方案等，拉升手機的買氣，手機品牌業者也希望可以走出低潮，但是新一波的低價戰，是否再度造成衝擊，也是值得觀察。

電信三雄向來是高度關注競爭對手的動向，在資費上互不相讓，這也是低價戰一直無法有效止息，且愈演愈烈的重要原因，但是，低資費對營收、ARPU、獲利的衝擊卻是無法避免，業者一方面說要拉高資費，但反手就殺出流血策略，對未來營運來說也將是一大考驗，想達成財測目標得更努力才行。