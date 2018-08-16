〈低價吃到飽再起〉戰火無預警啟動 電信三雄鎖定學生族祭488吃到飽搶客

499 之亂後，電信三雄今 (16) 日無預警爆出更殺的資費戰，遠傳 (4904-TW) 率先開打，鎖定學生客層推出 488 元單門號吃到飽方案，中華電 (2412-TW)、台灣大 (3045-TW) 跟進，企圖進一步吸收更多的用戶。



電信業資費戰仍在延燒，499 單門號吃到飽之後，今日再度引爆更便宜的資費戰，目標鎖定學生族群，遠傳率先宣布推出青春無價學生單門號吃到飽 488 方案，攜碼、續約或新申辦都可以辦理，吃到飽之外再加贈網內、外各 40 分鐘語音通話，及每個月 60 分鐘的市話通話分鐘數。

中華電緊接著以青春無敵學生方案應戰，分成月繳 388、588、688 元不同的資費，不過，最低的 388 元為前 6 個月吃到飽；中華電指出，在透過消費者調查，深入瞭解年輕世代的使用需求時發現，大學生時常觀看網路影音、手遊連線，因此最重視網路下載速度，其次是希望上網無限瀏覽。

中華電表示，在行動加值方面，音樂類、漫遊上網為大學生最期待的優惠類型，另外，常需要打電話聯繫家長、學校社團，通話優惠也十分重要，鎖定學生需求，特別設計出更適合學生族群的方案。

台灣大雖然最晚宣布加入學生方案搶客戰，將祭出 488 元學生好 Young 專案，是電信三雄中唯一上網及網內互打雙飽方案；另外，還提供月付 388 元、588 元兩種資費，是可以搭配 iPhone、Sony、 Asus、Samsung、HTC、 VIVO、華為、OPPO 等手機的學生方案。

電信三雄之外，向來以低資費見長的台灣之星則是宣布推出 388 元起 U25 學生專案，可享 21Mbps 4G 上網吃到飽、網內互打免費及網外送 30 分鐘免費通話優惠，一次申辦享終身學生價；台灣之星指出，自 2015 年起領先市場推出 U25 學生專案，只要年齡 25 歲以下就可申辦，不限身份、更免看學生證，深獲年輕族群青睞、申辦量翻倍成長。