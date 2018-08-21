悠克、福大未如期出具Q2財報 明年3月恐下市櫃

金管會今 (21) 日表示，截至今 (2018) 年 8 月 14 日，上市（櫃）公司應申報第 2 季財報家數共計 1636 家 (含第一上市櫃，不含金融業)，除上市公司悠克 (6131-TW) 及上櫃公司福大 (4402-TW) 未如期出具第 2 季財報以外，其餘公司均於規定期限內完成公告申報，若悠克、福大兩家公司未能在規定期限內補正，將在明年 3 月底下市櫃。

上市公司 (不含第一上市公司) 今年第 2 季累計營收達新臺幣 13.28 兆元，較去年同期增加 1 兆 522 億元，年成長 8.6%；稅前純益為 1 兆 658 億元，較去年同期增加 1675 億元，年成長 18.65%。

證期局副局長蔡麗玲表示，今年第 2 季上市公司獲利成長，主要是有幾大產業成長明顯，包括塑膠工業因產品需求強勁，毛利率增加而推升獲利；半導體業則因出貨增溫、高階產品占比提升及 DRAM 產品均價上漲等，獲利有所成長；電子零組件業則因終端應用客戶需求強勁，且產能陸續開出帶動獲利成長。

上櫃公司 (不含第一上櫃公司) 部分，第 2 季累計營收達 1 兆 538 億元，較去年同期增加 1029 億元，年成長 10.82%；稅前純益為 887 億元，較去年同期增加 298 億元，年成長高達 50.59%。

蔡麗玲表示，第 2 季上櫃公司獲利大幅成長，主要是包括半導體業因半導體矽晶圓需求持續成長，平均單價上升帶動毛利率走高及銷量同步成長；電子零組件業因被動元件景氣回升及部分公司完成股權出售認列處分利益所致；生技醫療業則因新藥上市及產品授權，帶動整體產業獲利成長。

而今天公布的上市櫃公司第 2 季財報，應申報家數共有 1636 家，只有悠克、福大沒有如期申報。

蔡麗玲表示，悠克是因為該公司原本委任的會計師主動要求終止關係，而目前尚未找到新會計師可以簽核財報；福大則是因為涉嫌假交易日前遭到檢調搜索，要求會計師說明，而遭到公司終止委任關係。

蔡麗玲強調，依規定，上市或上櫃未如期繳交財報，必須 6 個月內補正，若無法如期完成，就面臨要下市或下櫃；由於還有 40 天的公告期，因此，悠克、福大若無法補正交出財報，明年 3 月底兩家公司恐將下市櫃。