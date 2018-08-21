輝達20系列新電競顯卡登場 電競換機潮起飛 微星、宏碁忙推新品

輝達 (nVIDIA) 發表最新 RTX 20 系列新電競顯卡，台電競業者搶發新機，微星 (2377) 大推非公版顯示卡，宏碁 (2353) 則搶發支援新顯卡的電競桌機。輝達在德國科隆 2018 Gamescom 中發表採用圖靈 (Turing) 架構的 3 款 GeForce RTX 系列顯卡 GeForce RTX 2080 Ti、RTX 2080、RTX 2070，預計 9/20 上市，售價訂 499 美元起。



宏碁週二 (21 日) 宣布，旗下的 Predator Orion 系列電競桌機將支援此 20 系列顯示晶片，包含 Predator Orion 9000、Predator Orion 5000、Predator Orion 3000 等機種皆將搭載。



宏碁說，這些具備 NVIDIA Turing 架構、即時光線追蹤等技術的最新顯示晶片，讓玩家可馳騁在無與倫比的速度與效能中，感受絕佳的遊戲沉浸度與寫實感，看好將掀起換機潮。



此外，新一代 Predator Orion 系列電競桌機亦支援全新客製化 RGB 炫彩燈光，使用者可從預安裝的軟體 PredatorSense 中進行喜好設定，依照情境或事件動態調整機殼與風扇色彩。



而微星則表示，將會推出一系列採用 GeForce RTX 20 系列新顯卡，並各具特色的非公版顯卡產品，包含 GAMING TRIO 和 DUKE 系列，採用全新三風扇設計，提供傑出散熱表現。