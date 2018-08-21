數字科技衝刺新房廣告營收 力拚明年廣告營收占比達1成

數字科技 (5287-TW) 今 (21) 日召開法說會，數字科技副總經理邱建銘表示，包括 591 房屋交易網的新房業務、8891 汽車交易網與新上線的事業，都將成為未來 2 年的營運成長動能，目前廣告營收占比約 3%，明年可望達到 1 成，今年 591 房屋交易網廣告業績已較去年同期成長逾 1 倍，未來新房與 8891 汽車交易網的新車廣告營收成長空間仍可期。

法人提問營收成長率下滑的因應對策，邱建銘表示，由於目前市場趨於飽和，成長幅度有限，正積極佈局新事業，未來包括 591 房屋交易網的新房業務、8891 汽車交易網與新上線的事業，都將成為未來 2 年的營運成長動能，目前廣告營收占比約 3%，目標為達到 1 成。

數字科技目前營收主力為 591 房屋交易網，營收占比超過 5 成，在台灣市佔率超過 8 成，邱建銘表示，目前 591 房屋交易網針對新房推出線上房屋廣告，每日線上流量近 12 萬人次，且今年上半年廣告業績已較去年同期成長逾 1 倍，且據估計，台灣線上與實體建商廣告市場每年可達 30 億元，線上占比約 3 至 4 成，未來廣告營收成長空間仍可期。

591 房屋交易網已於 2014 年進軍香港，邱建銘表示，目前在香港市佔率第一，預期今年營收可望超過 3000 萬元，跨入香港市場初期主打線上廣告，近 2 年改採取內容經營模式，成效明顯較往年佳。

591 房屋交易網今年上半年營收約 3.4 億元，邱建銘表示，目前該平台採取租屋、中古屋與新房的三足鼎立策略經營，因應大環境變化佈局，營收動能可互相補足，預期今年全年營收將為上半年的 2 倍。

8891 汽車交易網平台部分，邱建銘指出，今年來積極佈局新車影音，目前已為新車試駕頻道流量前三大網站，一天流量可達 10 萬次，未來可望以此成績向新車車商收取廣告費，廣告營收表現可期。

8591 寶物交易網部分，邱建銘則說，近幾年手遊市場崛起，PC 端表現逐漸下滑、成長空間有限，而手遊能交易的遊戲寶物產品不多，但去年整體營收仍呈現小幅成長，未來將持續著墨手遊市場，不過，由於 8591 是相當成熟的線上遊戲寶物交易平台，台灣市佔率高達 9 成，營運要大幅成長有些困難，今年第 4 季將跨入香港市場，拓展不同的營收來源。

至於新開拓的平台，目前包括 100 室內設計、結婚吧與小雞上工 APP，仍在營運規模拓展階段，尚未收取刊登費用，因此仍未有營收貢獻，待各個平台規模成長至競業的 2 倍之多，才會開啟收費營運模式。

邱建銘指出，100 室內設計經營 1 年多以來，已躍為全台最大室內設計平台，每日流量約 2 萬；結婚吧瞄準台灣近 500 億規模的婚宴市場，在移動端上線後，新人註冊數成長 5 倍；小雞上工 APP 則為目前台灣最大的打工 app。