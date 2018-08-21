煤氣(00003-HK)人民幣貶值匯率風險為盈利增長帶來壓力

香港中華煤氣(00003-HK)中期業績報告中指出，近期國際貿易磨擦升溫，令環球經濟前景不明朗，預期對內地出口生產業之發展將有所影響；加上踏入下半年面對人民幣貶值之匯率風險，為集團內地業務之近期整體溢利增長帶來挑戰。然而，隨着內地消費對經濟增長之貢獻日益增加，中國政府正繼續致力擴大內需推動經濟發展，以抵銷出口生產業前景不明朗之部分影響，有助工商業用氣量之穩健增長。

長遠而言，中國政府為改善霧霾情況，對防治大氣污染之監管愈趨嚴格，由今年1月1日起同步施行《環境保護稅法實施條例》與《環境保護稅法》，按企業污染物排放量徵稅，進一步促進企業提升環保水平，有利天然氣之市場發展。國家亦致力推動降低碳排放和使用清潔能源，為天然氣替代燃煤用於工業生產、鍋爐、發電、分布式能源及民房分戶式採暖等領域提供了機遇。2

015年底天然氣價格調整令上游來氣價下調，增強了天然氣之競爭力，而上游氣源亦漸見充裕，管網覆蓋亦逐漸擴大及完善，加上城鎮化之快速進展，對城市公用設施和能源之需求必趨殷切，此等因素均有利於下游燃氣市場之拓展和天然氣產業之長遠健康發展。新興環保能源業務亦緊隨着中國政府重視能源多元化和注重環保及循環利用之政策，繼續拓展新型節能減排技術之開發及應用。車船燃料將趨向以低硫高效之燃油、電力及天然氣等作為燃料，以降低排放造成之大氣污染。

國際原油價格從2016年初之低位回升，對新興環保能源業務之盈利增長帶來較有利之環境，而易高亦轉向於生產對國際油價敏感度較低之高質素化工產品，作為業務發展之導向。隨着自主研發之多項技術漸見成果及逐步應用於商業化生產，新興環保能源業務將會為集團之長遠發展方向和業務增長策略燃起一個新亮點。



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