〈能源盤後〉市場權衡關稅、制裁影響 原油連漲3日 登2周高點

鉅亨網編譯許家華 2025-02-12 05:36

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能源商品價格

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3 月交割的西德州中質原油 (WTI) 上漲 1 美元或 1.4%，收每桶 73.32 美元。

4 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.13 美元或 ㄅ. 5%，收每桶 77 美元。

近月 WTI 原油和 Brent 原油價格均收在 1 月 28 日以來的最高水準。

3 月交割汽油期貨價格上漲 2.1%，至每加侖 2.15 美元。

3 月交割熱燃油期貨價格上漲 2.6%，收每加侖 2.51 美元。

3 月交割天然氣價格上漲 2.2%，收每百萬 Btu 3.52 美元。

市場驅動因素

原油期貨價格上周跌至 2025 年低點，本周自低點回升。川普呼籲提高美國能源產量，以及美國對中國加徵 10% 關稅令市場擔憂，因為中國是全球最大原油進口國，市場擔憂其需求恐將削減。此外，川普其他關稅措施也引發了人們對全球經濟前景的擔憂。

德國商銀大宗商品策略師 Carsten Fritsch 認為，過去三周油價下跌過多，美國雖對中國進口商品加徵 10% 的關稅，但中國也對從美國進口的原油徵收 15% 的反關稅，這些舉措不太可能對石油需求產生重大影響。「中國之前從美國購買的原油數量微不足道，現在很可能會從其他地方採購，這將相應增加需求。」

拜登政府在即將卸任之際，對俄羅斯能源產業實施更嚴厲的制裁，而今川普威脅，俄國若不盡快達成協議結束俄烏戰爭，美國將採取更多行動。川普政府還簽署了一項行政命令，旨在限制伊朗原油出口等措施，以期就伊朗核計畫向伊朗施壓。

Fritsch 認為，美國對俄羅斯和伊朗加強制裁，而這些舉措對石油供應的影響似乎被低估了，這為未來幾周油價提供了上行潛力。

StoneX 能源市場策略總監 Alex Hodes 周二表示：「美對俄羅斯和伊朗實施制裁，使得中東產油國得以提高價格，這應可鼓勵石油輸出國組織 (OPEC) 堅定其 4 月起增產的計畫。」

「原油價格仍遠低於沙烏地阿拉伯平衡龐大支出計畫所需的水準，然而，任何漲價都能減輕沙烏地阿拉伯的壓力。」他說。

美國能源資訊局 (EIA) 周三將公布上周美國國內石油供應數據。

根據標普全球商品洞察調查，分析師平均預計，上周 (2/7) 當周，商業原油庫存增加 450 萬桶、汽油庫存增加 130 萬桶，餾分油庫存減少 160 萬桶。