〈能源盤後〉市場權衡關稅、制裁影響 原油連漲3日 登2周高點
鉅亨網編譯許家華 2025-02-12 05:36
原油期貨價格周二 (12 日) 連續第三個交易日收高，WTI 原油和 Brent 原油均創下兩周來最高收盤價，係因市場持續衡量川普關稅策略以及對伊朗和俄羅斯的制裁對供需的影響。
能源商品價格
- 3 月交割的西德州中質原油 (WTI) 上漲 1 美元或 1.4%，收每桶 73.32 美元。
- 4 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.13 美元或 ㄅ. 5%，收每桶 77 美元。
- 3 月交割汽油期貨價格上漲 2.1%，至每加侖 2.15 美元。
- 3 月交割熱燃油期貨價格上漲 2.6%，收每加侖 2.51 美元。
- 3 月交割天然氣價格上漲 2.2%，收每百萬 Btu 3.52 美元。
市場驅動因素
原油期貨價格上周跌至 2025 年低點，本周自低點回升。川普呼籲提高美國能源產量，以及美國對中國加徵 10% 關稅令市場擔憂，因為中國是全球最大原油進口國，市場擔憂其需求恐將削減。此外，川普其他關稅措施也引發了人們對全球經濟前景的擔憂。
德國商銀大宗商品策略師 Carsten Fritsch 認為，過去三周油價下跌過多，美國雖對中國進口商品加徵 10% 的關稅，但中國也對從美國進口的原油徵收 15% 的反關稅，這些舉措不太可能對石油需求產生重大影響。「中國之前從美國購買的原油數量微不足道，現在很可能會從其他地方採購，這將相應增加需求。」
拜登政府在即將卸任之際，對俄羅斯能源產業實施更嚴厲的制裁，而今川普威脅，俄國若不盡快達成協議結束俄烏戰爭，美國將採取更多行動。川普政府還簽署了一項行政命令，旨在限制伊朗原油出口等措施，以期就伊朗核計畫向伊朗施壓。
Fritsch 認為，美國對俄羅斯和伊朗加強制裁，而這些舉措對石油供應的影響似乎被低估了，這為未來幾周油價提供了上行潛力。
StoneX 能源市場策略總監 Alex Hodes 周二表示：「美對俄羅斯和伊朗實施制裁，使得中東產油國得以提高價格，這應可鼓勵石油輸出國組織 (OPEC) 堅定其 4 月起增產的計畫。」
「原油價格仍遠低於沙烏地阿拉伯平衡龐大支出計畫所需的水準，然而，任何漲價都能減輕沙烏地阿拉伯的壓力。」他說。
美國能源資訊局 (EIA) 周三將公布上周美國國內石油供應數據。
根據標普全球商品洞察調查，分析師平均預計，上周 (2/7) 當周，商業原油庫存增加 450 萬桶、汽油庫存增加 130 萬桶，餾分油庫存減少 160 萬桶。
另外，EIA 周二公布月報，將今年美國天然氣價格預測上調至每百萬 Btu 3.79 美元，較 1 月的預測上漲 20.7%，部分理由是寒流侵襲令 1 月燃料消耗量上升，比過去 5 年該月的平均值高出 12%。
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