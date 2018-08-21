〈財報〉中電信上半年純利增8% 4G ARPU跌13.2%

中國電信 (0728-HK) 公佈截至 6 月底中期業績，淨利潤年增 8.1% 至人民幣 135.7 億元，每股基本盈餘人民幣 0.168 元，不派中期息。

業績報告顯示，中電信上半年的營收達到人民幣 1930.3 億元，年增 4.7%，EBITDA 達人民幣 558.6 億元，年增 6.5%。截至 6 月底，中電信移動用戶達 2.82 億戶，較去年年底淨增 3166 萬戶；4G 用戶淨增 3527 萬戶，而固網寬頻用戶淨增亦達 709 萬戶。

中電信執行副總裁高同慶表示，因應上半年表現優於預期，故將全年移動服務淨上客目標，由 4000 萬上調至 5000 萬，4G 淨上客目標亦提高，固網服務淨上客量由 1000 萬上調至 1200 萬。

移動業務方面，因大陸提速降費及 4G 用戶增長等因素，拖累 3 大電訊運營商的移動 ARPU(每用戶平均收入) 表現，惟中電信跌幅較大，上半年年跌 7.7% 至人民幣 52.4 元，其中 4G ARPU 跌 13.2% 至人民幣 58.3 元。

對此，中電信董事長兼首席執行長楊杰指出，主要是規模擴大及提速降費影響，ARPU 下降是未來趨勢，在提速降費之下，對其收入及利潤有壓力。

期內 4G 用戶突破 2.1 億，淨增 3527 萬戶；移動客戶總量達 2.8 億，淨增 3166 萬戶；公司有線寬頻用戶增至 1.41 億，寬頻接入 ARPU 為人民幣 47.2 元，綜合 ARPU 為 52.5 元。

中電信預計全年資本開支為人民幣 750 億元，較去年全年縮減 15.5%，上半年為人民幣 329 億元，按年減少 19.9%。

楊杰表示，若明年不考慮投資 5G，該支出會繼續縮減。5G 投資涉及頻譜分配、相關技術及發牌時間，目前仍未落實，故無法準確預測 5G 投資金額。

中國鐵塔 (0788-HK) 上市為中電信帶來人民幣 11 億元的貢獻，將在下半年入帳，鐵塔租賃費用年增 3.6% 至人民幣 78.41 億元，因全年需增用約 7 萬個鐵塔數量。財務總監朱敏估計，全年租賃費用為人民幣 170 億元。

對於有市場傳聞指中電信與中國聯通 (0762-HK) 會合併，早前中電信的管理層變動亦是為此鋪路，楊杰指，此傳聞近幾年一直都有，人事變動與合併無關。

他說，合併傳聞已出現多時，而最近的人事變動與合併傳聞無關。至於兩大電訊商合併的利弊，他不便評論。