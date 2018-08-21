民生教育(01569-HK)斥5.825億購勵德集團51%股份

民生教育(01569-HK)公布，2018年8月20日，該公司全資附屬公司民生職業教育作為買方，與賣方Leed Education，NationalEducation及HydeEducation訂立股份購買協議，據此，民生職業教育收購勵德集團51%的股份權益，代價為5.825億元(人民幣.下同)。代價將會分三期進行支付。

於執行股份購買協議後的同一日，如相關方滿足股份購買協議中約定的先決條件，民生職業教育將支付第一期款項作為定金及有關滇池學院的委託管理安排已根據股份購買協議及滇池學院委託管理協議的條款開始。

自股份購買協議生效之日起的第四、第五週年內，民生職業教育須授出一項期權給予賣方而賣方有權出售勵德集團剩餘49%的股份。

勵德集團直接持有勵德香港100%的股權權益；間接持有以勵德中國、滇池公司、職業學院公司、資產管理公司、教育管理公司及勵德雲南100%的股權；及通過滇池公司持有滇池學院的舉辦者權益。

滇池學院為位於中國雲南省昆明市，為一所提供本科課程的民辦高等院校，是一所獨立學院。於2017-2018學年，滇池學院有在校生約18470人。截止本公告之日，滇池學院已經錄取了約6000名新生，預計2018-2019學年將達到約19200在校生。滇池學院2018-2019學年的學費約16000元至24500元(學費視乎專業而定)。



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