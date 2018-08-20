用戶數累積46個月攜碼淨流入 台灣之星7月加值服務營收年增41%

電信業競爭激烈，台灣之星今 (20) 日宣布，用戶數自開台以來累積 46 個月攜碼淨流入，加上大數據推薦機制，有效提升申辦量，為整體營收注入強勁動能，7 月行動服務營收保持雙位數成長，尤以加值服務營收年增 41% 表現最亮眼。

台灣之星指出，台灣在 4G 上網吃到飽方案盛行下，行動網路高度普及，相較過去語音與簡訊為主的行動通訊方式，越來越多人選擇透過即時通訊或社群軟體聯繫親友，衝擊電信產業整體行動服務營收。

台灣之星表示，自 2015 年起，台灣全市場語音營收平均年減 8-10%，簡訊跌幅逾 20%，在兩者營收貢獻度下滑的情況下，各家電信業者除固守本業，更將觸角伸及更多領域尋求新的成長動能。

台灣之星行銷事業部資深副總朱曉幸表示，台灣之星行動服務營收連年保持雙位數成長，其中尤以加值服務營收表現年增 41% 最亮眼，主要關鍵是來自用戶數每月穩定的成長，統計自開台以來累積 46 個月攜碼淨流入；另外，今年初針對加值服務聚焦產品功能優化，結合大數據推薦機制，有效提升申辦量。

朱曉幸指出，電信帳單代收、OTT 服務是拉抬行動服務營運的兩大引擎，電信帳單代收包括 Apple iTunes、Google Play 代收表現突出，Google Play 代收營收年增率是超越市場整體平均漲幅，7 月電信帳單代收金額首度破億，帶動代收服務營收年增 56%。

此外，跟其他電信業者自行經營內容服務品牌不同，台灣之星攜手影視、音樂、電子書等各類型領導品牌，透過平台聯盟營銷，申辦量持續攀升，付費用戶年增 76%；暑假期間，隨著強擋新戲陸續開播，加上學生族群加入追劇，帶動 7 月 OTT 數位影音與多媒體服務營收成長年增 78%。