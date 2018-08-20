智慧手機賣不動 影響Q3手機面板報價

智慧手機今年來的銷售情況不如預期，下半年新機皇戰由三星 Note9 率先敲響戰鼓，緊接著是蘋果 iPhone 新機登場，但能否拉升整體市場的銷售，還有待觀察；WitsView 研究副總邱宇彬認為，市場期待明年 5G 手機，觀望氣氛濃，今年手機在規格上沒有太大亮點，加上補貼保守，影響手機銷售，第 3 季手機面板價格似乎漲不太動，預估報價可能僅較第 2 季持平甚至小跌。

智慧型手機市場下半年最受市場矚目首推將在 9 月亮相的蘋果新機，非蘋陣營也會有新旗艦上市，進入第 3 季旺季，市場原本看好第 3 季手機面板可望出現好光景，不過，邱宇彬今 (20) 日表示，整體來看手機面板狀況可能維持與第 2 季持平甚至小跌，面臨的考驗將較大尺寸的電視面板嚴峻。

他表示，非晶矽面板 (a-Si) 價格在 6 月率先由低點反彈上漲，但是觀察 7、8 月卻出現漲不太動的情況，第 2 季底價格由低點反彈的情況反而比第 3 季明確，預估 a-Si 約僅是持平，表現不如預期。

LTPS 手機面板在仍是供過於求的情況下，價格仍是下跌；OLED 手機面板單價部分，硬性 OLED 價格並沒有往上的空間，可能還是持續下滑，只是速度快或慢而已。

邱宇彬認為，影響手機面板報價的最大問題在手機消費的情況並不好，美元強勢造成新興國家幣值走貶，影響新興國家對手機需求；另外，5G 即將要開通，馬年電信商的促銷、補貼相對保守，最快也要到明年 5G 開始市場動能才可望回升。

邱宇彬坦言，今年手機規格沒看到很大亮點，也影響手機的銷售表現，外傳 iPhone 下半年將有兩款 OLED 版新機及 1 款液晶款手機，但從流傳的規格來看，跟去年比並沒有看到太大的亮點。

邱宇彬強調，第 3 季雖是手機市場旺季，但因整個大市場需求能見度比較不明朗，手機面板報價恐怕僅是持平甚至小跌。

法人認為，彩晶 (6116-TW) 在 a-Si 具有規模競爭力，市場對 a-Si 手機是有相當的需求，預期第 3 季旺季將有助營運表現。