LINE用戶滲透率黏著度高 未來每年都將投入資源做資安宣導

社群平台 LINE 今 (21) 日宣布為期一個月的「2018 年 LINE 資安宣導活動」正式起跑，LINE 台灣總經理陳立人強調，LINE 非常重視資安議題，尤其在台灣擁有超過 1900 萬用戶，盼能為用戶維持安全安心的網路使用環境，未來每年都將投注資源做資安宣導，並呼籲用戶以「不分享、求證確認、檢舉」防詐 3 步驟，保障自身及其他用戶的權益。

據統計指出，今年上半年警察機關受理詐欺案件共 1 萬 2155 件，其中以 LINE 作為工具從事詐欺的案件占 556 件，被害人屬性以男性占 62.4%、年齡「未滿 30 歲」占 46.4%。陳立人強調，LINE 非常重視資安議題，尤其在台灣擁有超過 1900 萬用戶，高滲透率與高用戶黏著度，使團隊深刻認知到促進資安的責任，盼能為用戶維持安全安心的網路使用環境。

陳立人表示，在產品面上，LINE 持續強化產品機制防治濫用，今年也優化了檢舉功能，讓用戶更容易防堵不當使用者；在宣導面上，去年針對中高齡族群常見「四位數簡訊認證碼」的防護漏洞問題進行資安宣導，讓通報案件從去年的數千起銳減至年底僅個位數，鑑於網路濫用手法不斷推陳出新，未來每年 LINE 都將投注資源做資安宣導。

據 LINE 觀察指出，每隔一段時間就有不同的網路詐騙型態盛行，今年明顯以假網站、假帳號作為詐騙的主要工具，濫用者以貼圖或優惠券做為誘因，促使用戶分享或轉傳詐騙訊息，許多用戶經常在群組收到親友傳來的優惠訊息，卻無法確認內容真實性。

LINE 並點出近期詐騙的特徵，包括先讓用戶連到一個以假亂真的假網站，再要求加入知名品牌、卻是灰色盾牌的帳號，要求用戶將訊息分享給更多好友才能領取貼圖或優惠券，或要求加入陌生帳號，若同時具備上述 3 項以上的特徵，就有極大可能為詐騙，呼籲用戶以「不分享、求證確認、檢舉」防詐 3 步驟，保障自身及其他用戶的權益。

此外，針對外界傳言指出，用戶加入假帳號後，個資將會被瞬間竊取，LINE 強調，此訊息並非事實，用戶加入任何帳號以後，只要不主動填寫或提供 LINE ID 及位置等個人資料，濫用者就沒有機會竊取這些資訊，若用戶不慎加入可疑帳號，只要檢舉並封鎖帳號，就能避免遭到詐騙。