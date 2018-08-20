中國首度成為三星的最大市場

據報導，三星 (005930-KR)2018 年上半年來自中國的收益佔整體的 30% 以上，首次超越美國，成為該公司最大的銷售市場。

根據公司數據顯示，三星在 2018 年上半年的營收為 83.9 兆韓元 (746 億美元)，其中，有 27.4 兆韓元 (244 億美元) 來自中國，佔總體營收的 32.7%。自 2013 年大幅上升了 18.5%。相比之下，美國地區業績放緩，三星上半年在美洲地區的營收佔總體的 26%，較去年同期的 31.8% 減少了 5.8%

隨著智慧手機、電視和其他電子產品的蓬勃發展，分析師認為，市佔率的成長來自於中國科技巨頭對三星記憶體晶片的需求急劇增加。同時，美國政府的保護主義政策也減緩了三星在關鍵的北美市場的銷售。

據報顯示，中國的華為是三星的五大客戶之一。其餘的客戶包含蘋果、 Verizon Wireless、德國電信和香港的 Techtronics 等公司。五家公司佔該公司上半年總營收的 11%。隨著中國和香港公司加入前五名，以及亞洲市場份額超越美洲市場的現象來看，這份新名單對三星可以說是非常重要。

專家認為，三星應該謹慎對待中國市場。中國市佔率的增加可能為三星帶來更多的風險。一方面來說，中國正推動自己的半導體產業，若將來中國的科技科公司們轉向購買當地的產品，未來可能會對韓國公司造成不小的損失。另一方面，三星也可能因此捲入，成為中美貿易戰中的受害者。