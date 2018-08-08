挑戰三星 長江存儲明年將大規模生產3D快閃記憶體晶片

紫光集團 (365-HK) 旗下長江存儲於週二 (7 日) 表示，將於 2019 年開始大規模生產最先進的儲存行快閃記憶體晶片，此舉可以說是該公司對面對三星電子、東芝和 SK 海力士等市場競爭者採取的重大舉措。

長江存儲是中國第一家 NAND 記憶體晶片製造商，也是北京贊助的清華大學的附屬公司。該公司推出了自己的快閃記憶體結構 Xtacking，擁有最先進的 64 層 3D NAND 晶片技術專利。

執行長 Simon Yang 在一份聲明中指出，新晶片比現有產品具有「更快的傳輸速度和更高的性能」。他表示，Xtacking 將「改變遊戲規則」，並於 2019 年開始生產，這對中國來說是一次重大的突破，目標成為全球霸主。

NAND 閃存記憶體對於每個電子設備裡的資訊儲存都至關重要。目前，全球的 NAND 記憶體市場由六大國際廠商主導，包含三星、東芝、威騰電子，SK 海力士、美光和英特爾。

NAND 快閃記憶體晶片製造商的市佔率

近期北京政府持續致力於投資並建設具有競爭力的晶片產業。當前川普所推動的不斷升級的貿易緊張局勢和對於中國科技產業的不斷打壓，也促使中國的公司努力加速其科技發展。

長江存儲自 2016 年成立以來，已經建立了由 3,000 多名員工組成的團隊，並在日本矽谷和許多中國城市設有辦事處。

長江存儲投入 240 億美元在武漢設廠，並計劃在年底前開始生產 32 層 3D 快閃記憶體。 有消息指出，早在今年 2 月，蘋果就已經開始與長江存儲接觸，看看它是否能成為未來的合格供應商。

研究機構 DRAMeXchange 的分析師 Avril Wu 表示，長江存儲面臨著許多挑戰。「長江存儲將晶片設計投入量產仍然存在很多障礙，即便一切順利，預估也不會在 2019 年下半年進入市場，」他補充，「這些晶片的品質需要控管與檢測。」