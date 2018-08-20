歐股盤前─美中貿易磋商本週登場 歐洲Stoxx 50期指上漲0.15%

美中貿易磋商將於本週登場，今 (20) 日歐股盤前，指數期貨走揚，歐洲 Stoxx 50 指數期貨一度上漲 0.15%。

台北時間週一下午 2 點 31 分，Investing.com 數據顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨上漲 0.15%，英國 FTSE 100 指數期貨上漲 0.02%，德國 DAX 指數期貨上漲 0.12%，法國 CAC 40 指數期貨上漲 0.19%。

美中雙方預計於 8 月 22、23 兩日，進行新一輪貿易磋商；中方代表團由商務部副部長王受文率領，美方代表團則以財政部次長 David Malpass 為首。

自 3 月下旬起，美中貿易爭端持續升溫，期間兩國已進行 3 輪磋商，本週登場的磋商，將是時隔 2 個多月後，雙方再次重啟對話，但也是主談官員層級最低的一次。

8 月 23 日起，美國與中國，將互相對價值 160 億美元的進口商品，加徵 25% 關稅。

美國貿易代表署 (USTR) 預計自 8 月 20 日開始，針對 2000 億美元中國進口商品加徵 25% 關稅一事，召開聽證會，由於出席企業代表眾多，原定為期 3 天的聽證會，已增至 6 天。

外界預期，本次貿易磋商，成效有限，難有突破，想解決貿易爭端，可能得仰賴「川習會」。

根據《華爾街日報》報導，美中兩國都將參加 11 月 18 日的亞太經濟合作會議 (APEC) 領袖高峰會，以及 11 月 30 日的 20 國集團 (G20) 高峰會，兩場峰會，都被視為「川習會」的最佳時機。