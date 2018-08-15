三星看好高階市場 Note9登台拚較前代銷售額成長2成

下半年旗艦機戰火開打，台灣三星今 (15) 日舉辦新旗艦機 Galaxy Note9 在台上市發表會，代言人蔡依林親自站台力挺，台灣三星行動與資訊事業部副總陳啟蒙表示，看好台灣今年整體手機市場銷售額持續朝高階移動，期望 Note9 銷售額較前一代成長超過 20%，銷售量則成長 10%。

三星 Note9 強調螢幕、規格及電量三個最大，加上 S Pen 的遙控功能及撞色設計，目標要吸引鐵粉及前幾代系列的使用者換機，台灣擠進全球首賣國家名單，隨著新機上市，可望挹注台廠供應鏈晶技 (3042-TW)、雙鴻 (3324-TW)、超眾 (6230-TW)、奇鋐 (3017-TW)、神盾 (6462-TW) 等下半年營運。

陳啟蒙指出，在今年台灣整體手機市場上，以 1.8 萬元為分水嶺，銷售量預估高階與中低階占比約 3.5:6.5，銷售額則約 6.7:3.3；今年上半年 Android 高階手機銷售額年增 13%。

他表示，上半年三星高階智慧手機占 Android 高階市場近 6 成；統計三星的高階機種占三星整體智慧手機銷售額超過 52%，中高階的 A 系列約 19%，中階的 J 系列則約 28%。

陳啟蒙強調，Note9 具備現在消費者購買手機的重視因素，大容量、大尺寸、大效能、加上場景智慧辨識，可以滿足消費者需求，雖然今年智慧手機市場較疲乏，但結合舊換新、12 期分期零利率、異業合作等，以多元方式接觸不同的消費者，目標是 Note9 的銷售額較前一代成長 20% 以上，銷售量成長 10%；以 Galaxy Note8 來看，較 Note5 的銷售額成長 15%。

陳啟蒙說，加強推廣舊換新方案是與電信業的補貼概念類似，把消費者「購買成本」轉變成「使用成本」，今年除了舊換新有更新方案外，也將與電信商進一步合作，導入更公平透明的舊機鑑價系統，判斷手機殘值，看好今年高階手機使用舊換新方案的用戶比例將成長到 45%。

他指出，除了與電信商的合作，同時也加強電商和 Open Channel 的配貨占比，相較電信通路過去 7:3 的占比這次將調整為 6:4；至於在台灣的上市顏色，根據 S9 系列預購狀況顯示珊瑚藍占 5 成、丁香紫近 3 成，顯示台灣消費者對特殊顏色的選擇接受度高，且喜歡辨識度高的色系，因此 Note9 首波在台灣上市 3 個特殊色。

因應時下年輕族群喜好手遊熱潮，三星特別與知名手遊「黑色沙漠 MOBILE」合作獨家專屬 Galaxy Note9 限量版，搶攻高階手遊市場；台灣三星總經理李廷柱表示，Note 系列在台灣代代銷量都搶進全球銷售排行前五名，至今已累計近 270 萬用戶，其中近 85% 的 Noter 願意推薦他人使用，64% 的 Noter 是 S Pen 的忠實用戶，全新的 Note9 將能滿足工作及休閒娛樂生活的雙重需求。