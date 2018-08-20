IC Insight：前15大半導體銷售大廠出爐！7家銷售年增達20%以上

IC Insights 近期發布 2018 年《The McClean Report 》的年中更新，提供了上半年全球 15 大半導體廠商銷售排名，三星，SK 海力士、美光和 Nvidia 在上半年銷售年增逾 35%，表現最為亮眼。

根據市場研究機構 IC Insights 先前公布了 8 月份更新報告中指出，今年上半年 25 家供應商和 IC 代工市場狀況。內容公告了上半年前 15 大半導體銷售大廠，今年上半年半導體銷售前三名，三星蟬聯第一、英特爾居次、SK 海力士位居第三。

顯示的前 15 名廠商是主要的半導體供應商。(圖： IC Insights)

15 家公司中有 11 家公司在今年實現兩位數的增長，有七家年增長率為 20% 以上，包括五大記憶體供應商三星電子 (005930-KR) 、SK 海力士 (000660-KR) 、美光 (MU-US)、東芝 / 東芝記憶體 (6502-JP) 和 Western Digital/SanDisk (WDC-US)，以及 Nvidia (NVDA-US) 和 ST (ST-US)。

15 家半導體廠商中，有 7 家來自美國、3 家位於歐洲、4 家來自韓國與台灣、1 家位於日本，與去年同期相比，前 15 家半導體公司的今年上半年銷售額增長至 24%，其中 14 家的銷售額皆達 40 億美元，比去年上半年增加 3 家。

英特爾 2017 第 2 季以後皆被三星取代，失去 1993 年以來領先的地位。(圖：AFP)

令人意外的是，三星，SK 海力士和美光，在上半年銷售年增率逾 35%，英特爾 (INTC-US) 自 2017 第 1 季排名第一，但在 2017 第 2 季以後便失去 1993 年以來領先的地位，取而代之的是三星。

隨著 DRAM 和 NAND 快閃記憶體市場持續增強，短短一年，三星與英特爾之間的銷售年增差距，從 2017 年上半年的 1% 到今年上半年已逾 22%。

值得注意的是，該調查預測 2018 年三星半導體銷售額 84% 為記憶體設備，比去年上升 3%，比前年高出 13%。另外還預測，2018 年三星記憶體銷售將增長 31%，達 700 億美元。

IC Insights 在前 15 大半導體供應商排名加入代工廠，因為這類排名一直是最佳半導體供應商名單，而非市占排名。

排名前 15 名家公司還包括純晶圓代工廠台積電 (2330-TW) 和 4 家無晶圓廠。若排除台積電，蘋果會排在第 15 位。對主要半導體供應商，蘋果對自己的產品設計和使用自己的處理器，蘋果的 MPU 並未銷售給其他系統製造商。

東芝記憶體總裁 Yasuo Naruke(圖右) 與貝恩資本的日本主管 Yuji Sugimoto(圖左)。(圖：AFP)

今年 5 月，東芝完成了以 180 億美元的價格將旗下記憶體晶片事業售予以美國貝恩資本 (Bain Capital) 領導的投資集團。貝恩雖是最大的股東，擁有東芝記憶體 49.9% 的股份，東芝隨後回購該部門 40.2% 的股權，Hoya (7741-jp) 拿下剩餘 9.9% 的股份。新業主計劃在三年內進行首次 IPO，追趕龍頭大廠三星。

貝恩財力雄厚，並承諾支援東芝記憶體維持競爭力以及大型併購交易，預料未來 15 大半導體銷售排名，東芝也將急起直追。