分析師：美股不但能創最長牛市 還能再延續至少1年以上

除非出現驚人的暴跌，否則 8 月 22 日收盤之後，美股就會創下史上最長的牛市，而樂觀的投資人認為，它還可能繼續走很遠。

依市場主流的看法，本輪牛市始於 2009 年的 3 月 9 日，當時 S&P 500 跌至 666 點，不過，隨後它一直攀高至 1 月高點 2872 點。現在仍在 2850 點之上，上漲超過 320%。

S&P 500 日線走勢圖 (近一年以來表現)

如果持續到 22 日，這次牛市延續時間將來到 3453 天，突破先前 1990 年 10 月至 2000 年 3 月科技泡沫後，所創下的牛市時間紀錄。

部分分析師認為，過去 10 年牛市的動力來自美國及全球央行的寬鬆，提供了充足的彈藥。如今 Fed 轉為緊縮，股市估值也已經偏高，使牛市即將衰亡。不過，LPL Financial 的 John Lynch 帶領的團隊相信，美股仍有很大的上行空間。

Lynch 在最新的報告中表示，由關稅到貿易戰、再到通貨膨脹，以及殖利率曲線趨平的警訊與全球經濟放緩的擔憂，人們一再對牛市的可持續性抱持懷疑。「雖然我們看到了幾個潛在的絆腳石，但我們仍然認為，當今經濟和股市的漲勢，在油箱中仍留有足夠的燃料。」

他認為，在政府擴大支出、企業獲利強勁及信心改善之下，市場的潛在優勢，有望讓股市至少再維持 1 年以上的好日子。

他表示，經濟衰退不會很快出現。原因是，過去 3 次經濟衰退時，薪資成長都超過 4%，而當前只有 2.7%，通膨也依然溫和。

他說，雖然這次牛市和經濟復甦可能已經很久了，但是少有跡象顯示漲勢已經接近尾聲。

Lynch 指出，標準普爾 500 指數在今年 4 月、5 月、6 月和 7 月都收高，自 1950 年以來，只出現 10 次，而這 10 年的最後 5 個月，指數都再衝高。如果投資人依循「5 月賣股走人」的市場法則操作，會發現標普 500 指數在 5 月之後上漲近 7%。

他表示，鑑於 8 月和 9 月的典型季節性疲軟，短期內市場可能回跌，但投資人應該將這些下跌視為買入機會。

同樣抱持樂觀看法的，還有美銀美林技術分析師 Stephen Suttmeier，他認為標普 500 指數最早在 2019 年有望升至 3000 點。