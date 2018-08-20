港股半天升244點U+A0U+A0 永利澳門派特別息股價半天升8%

8月20日，港股今早輕微高開60點，之後略為回軟後顯著造好，於早上10:32左右曾升至半日高位27547.38點，升333.97點；恒生指收中午收市報27457.66點，升244.25點或0.9%。半天成交金額484.2億港元。

國企指數中午收市報10594.28點，升80.45點或0.77%。

白宮經濟顧問委員會主席Hassett稱，即將開始的美中貿易會談是貿易問題取得進展的好跡象。另據《華爾街日報》報道，雙方談判代表據悉正在就打破貿易僵局的會談制定路線圖，最終實現特朗普與習近平在11月舉行峰會。

在美中貿易摩擦有望緩和的憧憬下，上周五美股三大指數向好。

騰訊(00700-HK)連升第二天，半日收市報346.2港元，升9.2港元或2.73%，成交金額52.5億港元，佔去半天總成交額的10.8%。

中國平安(02318-HK)半日報69.15港元，升0.45港元或0.66%。

手機設備股持續下滑。舜宇光學(02382-HK)連跌第7天，半日收市報85.05港元，跌3.5港元或3.95%。瑞聲科技(02018-HK)半日收報80.3港元，跌0.55港元或0.68%。

博彩股見回升。永利澳門(01128-HK)半日收報20港元，升1.5港元或8.1%；銀河娛樂(00027-HK)報54.55港元，升1.05港元或近2%。永利澳門宣佈派發中期連特別股息75港元，派息比率高達130%，給予市場驚喜。

日前公佈盈喜，並將於今天收市後公佈業績的中國恒大(03333-HK)連升3天，半日收市報28港，升1.2港元或4.5%；融創中國(01918-HK)報23.95港元，升0.85港元或3.7%。

業績報喜的聯想集團(00992-HK)股價連升3天，半日並突破5港元大關，報5.03港元，升0.13港元或2.7%。

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