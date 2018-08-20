想投資新興市場 又怕被土耳其掃到？專家教你選這些ETF

土耳其的金融危機沒有吞噬牛市，市場恐慌在上週末撥雲見日，因為土耳其里拉、人民幣和其他貨幣兌美元走強，而美股也轉向上漲。

因此，新興市場和歐元區銀行股現在不再像上週那樣具放射性，上週擁有這些股票的 ETF 投資者紛紛撤資，現在 iShares MSCI 新興市場和 iShares MSCI 歐洲金融股都稍稍回升一些，雖然仍在 52 週低點，但看起來是具吸引力的價位。

Invesco 全球市場首席策略師 Kristina Hooper 表示，先前拋售過頭了，投資者爭先恐後地逃離銀行股，在歐元區銀行中，西班牙銀行對土耳其債務最脆弱，但土耳其在西班牙 GDP 中占比不到 6%。其次是法國銀行，但土耳其的風險占比也僅有 1%GDP 罷了，至於義大利和英國，占比甚至不到 1%。

此外，Hooper 認為，土耳其的問題是自身的狀況，不太可能直接蔓延開來，只會造成近期的波動，其因在過去向來是新興市場穩定器的美國，這回似乎不打算出面舒緩局勢。 回溯 1980 年代，當時拉丁美洲國家需要紓困時，當時美財長 Nicholas Brady 就為發展中國家推出銀行重整貸款，被俗稱「Brady 債券」，但「這回恐怕看不到 Mnuchin 債券，因為『美國優先』政策意味著新興市場恐怕淪為制裁或關稅的受害者。」

如果要更縮限歐元區銀行股的曝險，比較方便的交易方式是將對 iShares MSCI 歐洲金融股 (資產 9% 在西班牙) 的投資，移轉至 iShares 全球金融股 (IXG-US) (僅有 2% 資產在西班牙)，因為加上美國、加拿大和英國的幫助，可阻擋來自土耳其的相關衝擊。

PIMCO 旗下資產管理公司 Research Affiliates 分析師 Rob Arnott 表示，新興市場需要一些耐心，他們便宜是有原因的，雖然狀況有一些改善，可望推升價值上升。

Newfound Research 的 ETF 策略師 Justin Sibears 也認同，「我們看漲未來 5 至 10 年的新興市場。」但他現在避開這最大、市值加權的 ETF，因其地區性偏見太重，例如 iShares EEM 在中國投資達 30%，以目前的貿易環境來說，這樣的分配比例很大。

他反而使用因子加權 ETF，例如高盛 ActiveBeta 新興市場股權 (GEM-US) 和摩根大通多元化收益新興市場股權 (JPEM-US)，這兩者費用均低於 iShares MSCI 新興市場 ETF 的 0.69% (高盛的 ETF 費率 0.45%，而摩根大通是 0.47%)。這兩者都是多因子 ETF，即依據價值、品質和動能來衡量股票，但最終產生極不同的投資組合。

在產業和地區偏見方面，高盛 ETF 和 iShares ETF 都一樣握有大量中國股權，且大概半數資產都分配在科技和金融股。

但摩根大通的 ETF 卻只有不到 1/4 的資產在中國，科技和金融股分配比例約 40%，且似乎較偏向優質股，即平均 P/E 率較高的股票。

當新興市場上漲的時候，該摩根大通 ETF 反而落後，但在像過去一年受衝擊時，其阻擋表現較好，跌幅 1.4%，小於高盛 ETF 的 1.9% 跌幅和 iShares 該 ETF 的 2.7% 跌幅。