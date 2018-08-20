〈分析〉WANG時代到？沃爾瑪大漲後 該加碼還是該趁機出場？

沃爾瑪 (WMT-US) 上週四 (16 日) 公布財報，同店銷售成長翻倍，EPS 和營收均優於預期，同時上修全年調整後 EPS，激勵股價收漲逾 9%，是否真如 CNBC『瘋狂星期一』主持人 Jim Cramer 所說，市場是時候忘記 FANG（Facebook、亞馬遜、Netflix、Google 母企 Alphabet），改為注視 WANG（沃爾瑪、Apple、Netflix 及 Alphabet）？

沃爾瑪股價走勢

削價競爭 + 貿易戰 = 獲利了結？

《Barron’s》專欄分析師 Jack Hough 指出，雖然沃爾瑪的網購單位像勁敵亞馬遜一樣成長，激勵股價上漲，但也將體會到亞馬遜的另一個特點：獲利風險上升，因為沃爾瑪為了成長必須犧牲利潤，同時海外貿易混戰助長了此風險，因此投資者是時候賣出了。

今年初當沃爾瑪股價接近 100 美元時，Jack Hough 還建議投資者撐下去，因為當時還盼望高額的減稅措施可以造福股東，但其結果是，今年二月沃爾瑪宣布股息僅僅調升 2%，因為沃爾瑪一直將財力灌注在削價競爭以提高市占率，也讓沃爾瑪今年大多時候股價摔至 80 多美元的水準。

雖然上週四的財報顯示，沃爾瑪創造了十年多來最大單季成長幅度，然而，毛利潤卻因為削價競爭而下降了。

提到沃爾瑪的電商業務，投資者應該警惕 2 件事：首先，其規模仍相較小，遠低於 Home Depot (HD-US)，第二，現在還沒有獲利。追蹤媒體商業的投資機構 MoffettNathanson 分析師 Greg Melich 估計，依據稅前息前獲利計算，該單位利潤恐怕是 2 位數的負值。

沃爾瑪收購印度電商 Flipkart 的交易還沒有完成，所以 Flipkart 的虧損恐怕也還沒有反映到明年的獲利估計上，但共識估計是接近 5 美元，而 Melich 則估計 4.6 美元，並將股價置於明年獲利高高的 21 倍上，但不清楚投資者當年對亞馬遜的耐心是否能再現，同樣等待沃爾瑪慢慢成熟。

同時，倘若美國大打關稅貿易戰，根據 Melich，明年美國零售業估計 9% 的獲利成長恐怕會削掉 5 個百分點。「投資者似乎都忽略了這個風險。」

市場分析，為了降低川普對中國進口貨品提高關稅的衝擊，沃爾瑪已要求一些美妝品供應商考慮向中國以外的商家採購，倘若窒礙難行，是否可以考慮投資這些企業，以擴大他們採購詢價能力。

洗髮精、口紅、化妝品都列在川普新關稅的中國進口貨品清單上。沃爾瑪發言人 Randy Hargrove 不願回應媒體報導，僅以財務長 Brett Bigg 的聲明作回應。

Bigg 聲明提到，「關稅的潛在衝擊難以量化，零售商其中一個舒緩衝擊的方法就是了解供應商的採購計畫和替代方案。」

「考量到關稅恐怕會不斷提高，我們正密切關注關稅議題，並積極致力於降低衝擊的策略。」

無獨有偶，投行 Raymond James 上週五調降沃爾瑪股票評價，自「強勁買盤」降為「優於大盤」，也是主張收購 Flipkart 對未來獲利反而是阻力。

Flipkart 是印度最大電商，根據數據追蹤公司 Euromonitor，其線上銷售成長年率約 35%，Raymond James 分析師 Budd Bugatch 報告指出，「我們無法忽視未來幾年 Flipkart 可能影響合併營業獲利的事實，雖然我們仍對沃爾瑪的策略抱持『正面觀點』，但近期內恐怕有些顛簸和風險，像上週四那樣慶祝狂歡的氣氛不會動搖長期前景。」

仍是優於大盤，但需長期投資

雖然 Raymond James 調降其股票評價，但整體來說仍持正面看法，並將沃爾瑪股價自 100 美元調升至 107 美元，Bugatch 重申，「我們用的是『優於大盤』的評級，以肯定我們的正面觀點，但我們建議投資者必須抱持更長期投資的想法。」

在沃爾瑪公布財報前，BK 資產管理公司外匯策略總監 Boris Schlossberg 上週三發表看漲觀點，他認為沃爾瑪是長期買進的股票，因為沃爾瑪正在經歷轉型期，要將「廉價」零售商形象轉變成「最不昂貴」的零售商形象，欲在中產階級的市場上站穩腳步。

雖然沃爾瑪在電商業務上的投資將持續使 2019 年的資本支出變得沉重，但一旦市占率上升，就可以為未來的成長奠定基礎。

從技術角度來看，沃爾瑪的交易價格接近 52 週中間點，即 2017 年 10 月低點 77.50 美元和 1 月高點 109.98 美元的中間，再加上 2.2% 的股息收益率，Schlossberg 認為沃爾瑪適合長期買進。

根據 FactSet 數據，沃爾瑪平均評級也是「加碼」。