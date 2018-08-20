馬士基產業觀察：關稅對美國衝擊遠大於全球

根據全球最大航運公司 A.P. Moller-Maersk A/S (馬士基) CEO 的說法，全球貿易戰的升級對美國經濟的衝擊，可能比全球其他地區都來得更大。

馬士基 CEO Soren Skou，當前保護主義浪潮的餘波盪漾「很容易在美國變成滔天巨浪。」他說，關稅可能會使全球年度貿易成長放緩 0.1 至 0.3 個百分點，但對美國的影響可能是大概 3 或 4 個百分點，「這肯定不是件好事。」

該公司運送全球約 20% 的海運商品，在衡量貿易流量關稅影響時具有獨特地位。馬士基打破過去不討論政治的文化，直接批評美國總統川普的貿易政策。

馬士基專注於歐洲和亞洲之間的貿易往來，到目前為止，還沒有直接受到關稅的影響。相反地，第二季的需求成長了 4%。但 Skou 表示，如果美國關稅開始衝擊消費品，這種情況可能會改變。

美國加徵關稅會產生替代效應 （圖: AFP）

他說，「如果對中國消費品徵收關稅，美國進口商首先要做的就是改向越南、印尼或亞洲其他地方採購。」「像耐吉這樣的美國大型消費品牌在亞洲各地生產，而不僅僅是只在一個國家，因此會產生替代效應。」

上個月美國對中國商品加徵關稅金額達到 340 億美元，川普政府已表示將在 8 月 23 日再對 160 億美元的商品加徵關稅，甚至暗示它不會迴避針對中國出口到美國的 5000 億美元下手。

Skou 表示，「另一個原因是現在很多東西進口的東西並不在美國的任何地方生產。」「你買不到在美國生產的耐吉運動鞋或 iPhone。因此最終加徵的關稅將被轉嫁至消費者。」