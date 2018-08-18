高瓴資本400億持倉大曝光：阿里巴巴為第一重倉股

近期美國臉書、推特等科技股接連走出崩盤式下跌走勢，中概股也不能獨善其身，包括阿裏巴巴、百度、網易等個股也出現深度回調。不少投資機構損失慘重。

有的人說美股科技股可能出現拐點，但據美國證券交易委員會（SEC）的最新數據顯示，知名投資機構高瓴資本在二季度時在美股二級市場的投資金額大幅增加，截至2018年6月30日，高瓴資本持有美股54只，金額達58.67億美元（約404.6億人民幣），相較於一季度增持超12%。

阿里巴巴為第一重倉股，這也是二季度高瓴增持幅度最大的企業。截至2018年6月30日，持有650.84萬股，持有金額達12.1億美元（約合人民幣83億），相較於一季度末增持495.41萬股。

此外，高瓴資本在二季度時還新進百度、臉書等科技股，退出新浪、嗶哩嗶哩等。

十大重倉股出爐！83億持有阿里巴巴

阿里巴巴股價走勢圖顯示，阿里巴巴自6月中旬股價開始走路下坡路，從211美元左右跌至目前171.99美元。

然而最新數據顯示，截止6月30日，高瓴資本增持阿里巴巴至其第一重倉股，這也是二季度高瓴增持幅度最大的企業。截至2018年6月30日，持有650.84萬股，相較於一季度末增持495.41萬股，持有金額達12.1億美元（約合人民幣83億）。

此外，中概股百濟神州、京東、58同城、新濠博亞娛樂、藝電5家也位居高瓴的前十大持倉，持有金額1.1億美元至8.4億美元不等。

非中概股的前十大持倉則為恩斯塔集團、FIBROGEN INC、蒙德萊斯國際公司和SNAP INC。

包括阿里巴巴在內的11家增持個股中，增持幅度比較大的還有SNAP INC和APELLIS PHARMACEUTICALS INC，增持股數都超200萬股。

新進百度、臉書等12家企業

二季度時，高瓴出現較大的增持和新進。從數據來看，科技、醫藥、教育和金融是高瓴看好的行業，二季度新進的12家企業主要在這四大板塊。

其中百度、臉書屬於科技股新買入金額較大的企業，數據顯示，二季度時高瓴以1.08億美元持有44.5萬股百度，平均每股的買入價約為243美元；以2317.5萬美元持有11.93萬股臉書，平均每股的買入價約為194.32美元。然而截至8月16日，百度的股價為217.3美元，臉書的最新股價為174.7美元。

如若近兩個月沒有做賣出操作，高瓴大概率也被這波美國科技股的下跌套住了。

不過在二季度時也退出了包括新浪、嗶哩嗶哩等6家個股，一季度末時，數據顯示其持有新浪、嗶哩嗶哩、TIGENIX、SEA LTD、特許通訊公司、百勝中國，分別持有165.32萬股， 105.49萬股、48.39萬股、144.44萬股、1.75萬股、6.97萬股。而這6家企業數據均未出現在其最新持倉列表中。

來源：中國基金報 作者 房燕西

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