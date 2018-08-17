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〈財報〉同店銷售成長近翻倍 沃爾瑪財報太優股價漲9%

圖：afp
圖：afp

美國零售商沃爾瑪 Walmart (WMT-US) 週四 (16 日) 公布了最新的季度財報，營收及獲利超越了分析師的預期。除了客流量增加，平均客戶花費也有所增長，而電子商務銷售額也高於前幾個季度。

身為大型股，沃爾瑪罕見的週四收盤股價大漲 9.31% 來到 98.64 美元

沃爾瑪股價日線趨勢圖

為了與競爭者亞馬遜 (AMZN-US) 及 Kroger (KR-US) 廝殺，沃爾瑪大量的砸錢在店面內。該零售商表示，由於其生鮮雜貨和服裝部門的銷售強勁，至少開店一年以上的店面業績成長達 10 年來新高。

沃爾瑪最新一季財報顯示：

  • 每股純益 EPS 為 1.29 美元，高於預期的 1.22 美元
  • 因販售巴西業務導致損失，未調整每股純益 EPS 為每股虧損 0.29 美元
  • 營收達 1280.3 億美元，高於預期的 1259.7 億美元
  • 美國同店銷售額增長 4.5%，高於預期增幅的 2.4%。

沃爾瑪表示，本季度美國在線銷售額增長了 40%，這一跡象表明新網站的重新設計和生鮮雜貨配送選項取得了成效同時，該公司仍預計全年網購將增長 40%。

在前幾個季度，沃爾瑪的數位銷售增長有所緩和，從去年第三季度的 50% 成長有所收斂，今年 2 月份公布的成長數據只達 23%。

在週四早上與媒體的電話會議上，沃爾瑪美國電子商務業務負責人 Marc Lore 表示，品牌現在更有興趣在 Walmart.com 上放置商品。

該網站更容易讓購物者瀏覽並推出了更多「本土化」項目。Lore 說到，與新品牌合作需要時間，而 Walmart.com 某些部分的流量增加。

沃爾瑪一直專注於擴大其在線平台，以與其最大的競爭對手亞馬遜競爭。沃爾瑪最近重新設計了其網站，購買了印度最大的電子商務公司 Flipkart，並與 Lord＆Taylor 建立了合作夥伴關係，為 Walmart.com 帶來了新商品。

此外，沃爾瑪也大力推動送貨選項，但大力投資代表了沃爾瑪的毛利有所下滑，而導致近期股價的影響。

沃爾瑪官網截圖 / 圖：沃爾瑪
沃爾瑪官網截圖 / 圖：沃爾瑪

該公司上季度也受益於涼爽的 4 月及較溫暖的 5 月，增加了冷氣、泳裝、和園藝用品等產品的銷售。

基於美國的增長勢頭和預期的零售銷售增長，不包括併購的印度電子商務公司 Flipkart，沃爾瑪提高了全年的銷售和盈利前景。執行長 Doug McMillon 在聲明中表示，沃爾瑪的業績也顯示了美國經濟的健康程度，民眾應對就業充滿信心。

展望全年，剔除併購 Flipkart 產生的任何影響外，沃爾瑪目前預計每股純益 EPS 落在 4.90 美元至 5.05 美元之間，高於之前的 4.75 美元至 5 美元範圍。該零售商表示，2019 財年美國同店銷售額將增長約 3%，高於此前至少 2% 的目標。

沃爾瑪股價較一年前上漲 20% 以上，使該零售商的市值大致為 2910 億美元。相比之下，亞馬遜的股票在此期間上漲了 90% 以上，這家電子商務巨頭的市值接近 9200 億美元

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