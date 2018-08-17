〈財報〉同店銷售成長近翻倍 沃爾瑪財報太優股價漲9%

美國零售商沃爾瑪 Walmart (WMT-US) 週四 (16 日) 公布了最新的季度財報，營收及獲利超越了分析師的預期。除了客流量增加，平均客戶花費也有所增長，而電子商務銷售額也高於前幾個季度。

身為大型股，沃爾瑪罕見的週四收盤股價大漲 9.31% 來到 98.64 美元。

沃爾瑪股價日線趨勢圖

為了與競爭者亞馬遜 (AMZN-US) 及 Kroger (KR-US) 廝殺，沃爾瑪大量的砸錢在店面內。該零售商表示，由於其生鮮雜貨和服裝部門的銷售強勁，至少開店一年以上的店面業績成長達 10 年來新高。

沃爾瑪最新一季財報顯示：

每股純益 EPS 為 1.29 美元，高於預期的 1.22 美元。

因販售巴西業務導致損失，未調整每股純益 EPS 為每股虧損 0.29 美元。

營收達 1280.3 億美元，高於預期的 1259.7 億美元。

美國同店銷售額增長 4.5%，高於預期增幅的 2.4%。

沃爾瑪表示，本季度美國在線銷售額增長了 40%，這一跡象表明新網站的重新設計和生鮮雜貨配送選項取得了成效。同時，該公司仍預計全年網購將增長 40%。

在前幾個季度，沃爾瑪的數位銷售增長有所緩和，從去年第三季度的 50% 成長有所收斂，今年 2 月份公布的成長數據只達 23%。

在週四早上與媒體的電話會議上，沃爾瑪美國電子商務業務負責人 Marc Lore 表示，品牌現在更有興趣在 Walmart.com 上放置商品。

該網站更容易讓購物者瀏覽並推出了更多「本土化」項目。Lore 說到，與新品牌合作需要時間，而 Walmart.com 某些部分的流量增加。

沃爾瑪一直專注於擴大其在線平台，以與其最大的競爭對手亞馬遜競爭。沃爾瑪最近重新設計了其網站，購買了印度最大的電子商務公司 Flipkart，並與 Lord＆Taylor 建立了合作夥伴關係，為 Walmart.com 帶來了新商品。

此外，沃爾瑪也大力推動送貨選項，但大力投資代表了沃爾瑪的毛利有所下滑，而導致近期股價的影響。

沃爾瑪官網截圖 / 圖：沃爾瑪

該公司上季度也受益於涼爽的 4 月及較溫暖的 5 月，增加了冷氣、泳裝、和園藝用品等產品的銷售。

基於美國的增長勢頭和預期的零售銷售增長，不包括併購的印度電子商務公司 Flipkart，沃爾瑪提高了全年的銷售和盈利前景。執行長 Doug McMillon 在聲明中表示，沃爾瑪的業績也顯示了美國經濟的健康程度，民眾應對就業充滿信心。

展望全年，剔除併購 Flipkart 產生的任何影響外，沃爾瑪目前預計每股純益 EPS 落在 4.90 美元至 5.05 美元之間，高於之前的 4.75 美元至 5 美元範圍。該零售商表示，2019 財年美國同店銷售額將增長約 3%，高於此前至少 2% 的目標。

沃爾瑪股價較一年前上漲 20% 以上，使該零售商的市值大致為 2910 億美元。相比之下，亞馬遜的股票在此期間上漲了 90% 以上，這家電子商務巨頭的市值接近 9200 億美元。