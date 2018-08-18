美元走軟 因美中貿易憂慮緩解

路透紐約8月17日 - 美元兌一籃子貨幣周五下跌，從本周稍早觸及的13個月高位回落，受累於對美元的避險需求減少和一些獲利了結，因對美中貿易緊張關系的擔憂緩解。

美元指數下跌0.56%，報96.107，有望創近一個月來最大單日跌幅。

“過去幾個月美元被大舉買入，當時投資者的風險厭惡情緒很強烈，買入美元避險，”BK資產管理公司外匯策略董事總經理Kathy Lien表示。

“投資者在夏季最後兩周回補空頭倉位，並出脫倉位，”她說。

美國與一些最大貿易夥伴之間的貿易緊張局勢加劇，促使交易商拋售新興市場貨幣，轉而買入美元。

下周美中兩國將舉行較低級別貿易談判，為部分緩和這一緊張關系帶來了一線希望。

美國股市周五續升，風險人氣有所改善，此前華爾街日報報導稱，美中兩國緩解貿易緊張局勢的努力有望取得進展。

對土耳其裏拉近期下滑影響的擔憂有所緩解，也扶助提振歐元兌美元走強。

“本周稍早避險意願相當強烈，對土耳其危機蔓延的擔憂令風險資產承壓，今日這似乎有所逆轉，”Cambridge Global Payments的策略師Karl Schamotta表示。

周五，土耳其裏拉結束了三天反彈走勢，兌美元下跌超過5%，因擔心美國可能對土耳其實施更多經濟制裁，除非土耳其將被軟禁的美國福音派牧師Andrew Brunson移交給美國。

歐元兌美元EUR=從本周稍早觸及的逾13個月低點反彈，上漲0.59%，至1.1442美元。

日圓JPY=和瑞郎CHF=今日小幅走高，這兩種貨幣通常在地緣政治和金融情勢緊張的時候上漲。

加元兌美元CAD=上漲，之前公布的數據顯示，加拿大通脹急升，引發市場增加對加拿大央行最快於9月再度升息的押註。

美元兌墨西哥披索MXN=下跌0.53%，此前墨西哥經濟部長瓜哈爾多表示，他希望到下周中結束重商北美自由貿易協定(NAFTA)過程中，與美國之前存在的懸而未決的雙邊問題。

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