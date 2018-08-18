國際油價上漲 但貿易憂慮導致周線下跌

路透紐約8月17日 - 油價周五上漲，但周線下跌，因對供應過剩的擔憂重壓美國原油，而貿易爭端和全球經濟放緩將抑制對原油的需求。

美國原油連續第七周下跌，全球指標布蘭特原油連續第三周下跌。

“一個最令人擔憂的問題是，如果中國GDP增長放緩，中國的需求將會下降，”Tyche Capital的高管Tariq Zahir表示。

布蘭特原油期貨結算價上漲0.40美元，或0.6%，報每桶71.83美元，日高在72.49美元。

美國原油期貨上漲0.45美元，或0.7%，至65.91美元，盤中高見66.39美元。

本周，布蘭特原油價格下跌1.4%，美國原油價格下跌2.6%。

油價下跌打壓對原油有敞口的基金。知情人士告訴路透，全球兩大以能源為主的對沖基金Andurand Capital和BBL Commodities在7月遭遇兩位數百分比的虧損，原因是油價在7月錄得兩年來最大單月跌幅。

油價從周五高位回落，因對美國原油庫存將再次持續上升的擔憂日益加重，Mizuho Americas期貨部門主管Bob Yawger表示。

本周政府數據顯示上周原油庫存大增，產量也在增長。

能源公司貝克休斯表示，本周美國活躍鉆機數維持在869座，仍遠高於上年同期的763座。

交易商和分析師表示，油價受到壓力的另一個重大拖累是，美中兩國間的貿易緊張局勢令經濟前景變得黯淡，以及新興市場貨幣疲軟重壓成長和燃料消費。

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