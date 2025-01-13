去年中國半導體人均年薪153萬 企業徵才變謹慎了

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-01-13 08:10

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高薪是求職者應聘的理由，也是半導體公司吸引人才的武器。不少中國半導體公司如今開出的工資單依然是高薪，不過前些年的「瘋狂」已經不復存在，現在上班族跳槽不會再有薪資成倍增長的誘惑，企業用人變得謹慎。

剛剛過去的 2024 年，中國半導體依舊是高薪的代表行業之一。

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據《第一財經》上周六（11 日）報導，以熱門崗位數位前端 IC 工程師為例，招聘網站相關全職職缺顯示，3 至 5 年工作經驗職缺的月薪為人民幣（下同）4 萬元，15 薪待遇，並且工作經驗越多，工資漲幅越大。很多需要 10 年以上工作經驗的工程師職缺，可達到 100 萬元年薪。

愛集微的調查數據顯示，2024 年半導體社招平均年薪為 34 萬元（新台幣 153.47 萬元），10 年以上工作經歷的博士平均薪酬為 105 萬元。半導體行業的薪資處於較高水準，但整體有所下降。

愛集微的數據顯示，2024 年半導體社招平均工資下降，較 2023 年略降 4% 左右。

2023 年是業界的一個分水嶺。中國半導體產業項目投資規模開始縮減。

CINNO Research 的統計數據顯示，2022 年中國半導體項目投資金額高達 1.5 兆元，延續了 2021 年產業大規模投資態勢。到了 2023 年，投資情況出現變化，投資規模開始下降，銳減 22%。今年投資規模預估會再次下降。

論及投資規模下降的原因，CIC 灼識咨詢執行董事余怡然稱：「半導體是一個強周期行業，從谷底到頂峰平均需要 4 年時間，2023 年行業處於底部，企業通常會減少投資，以應對市場不確定性，等待市場回暖，再加大投資。」

多位半導體業人士說，經歷了 2021 年和 2022 年的瘋狂後，行業整體用人情況趨於理性。

一位專注於半導體測試設備的創業企業總經理表示，由於該公司現金流並不寬裕，去年公司沒有漲薪，也沒有大規模招人，而是嘗試留住擁有多年經驗的「老人」，招聘一些資歷較淺的「新人」，並著重培養。