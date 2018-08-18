金價上漲 但本周將錄得逾一年來最大周度跌幅

路透紐約/倫敦8月17日 - 金價周五收覆部分失地，因美元回落緩解了價格壓力，但黃金價格仍接近19個月低位，本周將錄得2017年5月以來的最大周度跌幅。

1735 GMT，現貨金收高0.31%，報每盎司1,177.21美元，本周下跌2.7%，為連續第六周周線下跌。周四，金價觸及2017年1月以來最低的1,159.96美元。

美國12月期金收高20美分，或0.02%，報每盎司1,184.20美元。

“市場超賣嚴重，美元超買，”RJO Futures的John Caruso稱，“看似一些做空的人在鎖定部分利潤。”

美元指數周三觸及13個月高位，美元兌歐元區和中國等主要黃金市場的貨幣下跌，扶助金價重新站穩腳跟，荷蘭銀行分析師Georgette Boele稱。

“我預期未來幾周美元將觸頂...黃金應該會觸底，”她稱。

ScotiaMocatta分析師稱，從技術角度看，費波納奇阻力位位於1,185.30美元，支撐位位於2017年1月低位1,146.20美元。分析師還補充道，金價可能會進一步下跌。

同時，銀價上漲0.3%，報每盎司14.66美元，但本周下跌逾4%，為2月以來的最大周度跌幅，周四觸及2016年2月以來最低。

鉑金漲0.2%，報每盎司778.40美元，本周急挫約6%，勢將錄得2015年11月以來最大周度跌幅。周四觸及10年低位。



鈀金上漲1.1%，報每盎司898.90美元，本周下跌1.4%，並觸及一年低位。

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