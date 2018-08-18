熱門股—國喬Q2財報亮眼+產品後市俏 收復短均完成填息

國喬 (1312-TW) 受惠第 2 季財報表現亮眼，加上近期 SM 產品價格走揚、ABS 持穩，SM 第 3 季展望審慎樂觀，在大盤缺乏題材支撐下，資金轉進塑化等傳產族群，帶動國喬近期股價走勢強勁，周二 (14 日) 外資與投信共大買逾 8000 張，一舉收復所有短天期均線，強勢完成填息，周五 (17 日) 股價持續走揚，已為連續 4 個交易日收紅。

國喬主力產品為 SM 與 ABS，從去年營收結構來看，石化產品 (SM) 營收占比約 45.47%，塑膠產品營收 (ABS 與 HIPS) 則約 26.17%，包材營收 7%，尼龍營收 8.3%，此外，國喬轉投資持有緯來電視台 62.29% 股權，去年其廣告、視訊與頻道經營收入約占國喬整體營收 9.43%。

近期中國 SM 新增產能低於預期，中國目前 SM 開工率約 8 至 9 成，處於歷史低檔，供給較預期吃緊，法人指出，近期 SM 報價開始好轉，預期在中國開工率仍佳、且 SM 華東庫存僅 3.3 萬噸的偏低水位下，8 月 SM 價格可望有撐，9 月起在中國基礎建設需求與旺季效益帶動下，報價可望上漲，利差空間也將擴增。

至於 ABS 方面，法人指出，目前 ABS 開工率維持高檔，上半年中國 ABS 進口量年增達 24%，台化與奇美的 ABS 廠將進入歲修，供給趨緊俏，預期 ABS 價格在 7 月底反彈後，後續可望維持穩健格局。

國喬第 2 季合併營收 59.05 億元，年增 5.96%，稅後純益 7.99 億元，年增 2.96 倍，每股稅後純益 0.88 元；7 月合併營收 23.54 億元，月增 5.76%，年增 23.7%，創近 5 年來單月營收新高；前 7 個月累計營收 146.4 億元，年增 13.8%，為歷年同期次高，也是近 5 年來同期新高。